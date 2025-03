Final Fantasy IX: Hoffnung auf Remake zum 25. Jubiläum

Autor:, in / Final Fantasy IX

Es war der 7. Juli 2000, als Final Fantasy IX in Japan für die PlayStation erschien. Im November wurde es in Nordamerika und schließlich im Februar des drauffolgenden Jahres auch Spielern in Europa ermöglicht, die Geschichte von Zidane Tribal zu erleben.

Es sollten noch fast 20 Jahre vergehen, ehe auch Spieler auf Xbox und Nintendo Switch im Jahr 2019 Final Fantasy IX genießen duften.

In diesem Jahr steht das 25. Jubiläum des Rollenspiels an. Square Enix hat dazu jetzt eine festliche Seite geschaltet, auf der man „verschiedene Projekte wie Fanartikel und Kooperationen zur Feier des 25-jährigen Jubiläums“ ankündigt.

Die große Hoffnung der Fans ist es aber, ein Remake des Spiels zu sehen. Im Februar hatten wir über Gerüchte berichtet, wonach Remakes von Final Fantasy IX und Final Fantasy Tactics in der Mache sind.

Auf der offiziellen Seite (bisher nur in Japanisch) könnt ihr euch über die geplanten Dinge zum 25-jährigen Jubiläum von Final Fantasy IX näher informieren.