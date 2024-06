Final Fantasy IX: Macher von Final Fantasy 14 nicht beteiligt

Autor:, in / Final Fantasy IX

Am Final Fantasy 9 Remake ist Final Fantasy 14-Director Naoki Yoshida eigener Aussage zufolge nicht beteiligt.

Während eines Live-Events sprach Naoki Yoshida, Director bei Final Fantasy 14, darüber, nicht am Final Fantasy IX Remake beteiligt zu sein. Und das in keiner Weise. Meldungen, die besagen, dass Yoshida an dem Remake beteiligt sei, gehen stattdessen wohl eher darauf zurück, dass eine Maschinenübersetzung versagt habe.

Dennoch erklärte Yoshida, dass Final Fantasy IX ein wundervoller, wundervoller Titel sei und sollte Final Fantasy IX als Remake umgesetzt werden, müsse man damit in Anbetracht des Ausmaßes sehr vorsichtig und mit Bedacht umgehen.

Bevor es eines Tages womöglich soweit ist, erscheint zunächst am 2. Juli 2024 die Erweiterung Final Fantasy XIV Dawntrail. Der Startschuss für die Early-Access-Phase fällt bereits am 28. Juni.