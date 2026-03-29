Final Fantasy IX: Remake offenbar gestoppt – Insider spricht von ungewisser Zukunft

Das Final Fantasy 9 Remake soll laut aktuellen Insider-Informationen derzeit pausiert sein und ohne erkennbare Fortschritte bei Square Enix verbleiben.

Neue Informationen zum möglichen Remake von Final Fantasy 9 sorgen für Ernüchterung. Laut aktuellen Aussagen des Insiders NateTheHate befindet sich das Projekt derzeit weiterhin „auf Eis“.

Demnach soll es bei Square Enix aktuell keine Fortschritte in der Entwicklung geben. In seinem Podcast erklärte der Insider, dass es zuletzt keinerlei Bewegung rund um das Projekt gegeben habe. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass „auf Eis“ bei Square Enix nicht zwangsläufig das endgültige Aus bedeuten müsse.

Vielmehr könnte das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf das Projekt zurückkommen. Ob und wann dies geschieht, bleibt jedoch völlig offen. Für Fans, die auf eine baldige Ankündigung oder Veröffentlichung gehofft hatten, sind das vorerst enttäuschende Nachrichten.

Eine offizielle Bestätigung zum Status des Final Fantasy 9 Remakes steht weiterhin aus. Bis dahin bleibt unklar, ob das Projekt tatsächlich weitergeführt oder dauerhaft pausiert bleibt.