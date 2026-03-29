Final Fantasy IX: Remake offenbar gestoppt – Insider spricht von ungewisser Zukunft

Neue Informationen zum möglichen Remake von Final Fantasy 9 sorgen für Ernüchterung. Laut aktuellen Aussagen des Insiders NateTheHate befindet sich das Projekt derzeit weiterhin „auf Eis“.
Demnach soll es bei Square Enix aktuell keine Fortschritte in der Entwicklung geben. In seinem Podcast erklärte der Insider, dass es zuletzt keinerlei Bewegung rund um das Projekt gegeben habe. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass „auf Eis“ bei Square Enix nicht zwangsläufig das endgültige Aus bedeuten müsse.
Vielmehr könnte das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf das Projekt zurückkommen. Ob und wann dies geschieht, bleibt jedoch völlig offen. Für Fans, die auf eine baldige Ankündigung oder Veröffentlichung gehofft hatten, sind das vorerst enttäuschende Nachrichten.
Eine offizielle Bestätigung zum Status des Final Fantasy 9 Remakes steht weiterhin aus. Bis dahin bleibt unklar, ob das Projekt tatsächlich weitergeführt oder dauerhaft pausiert bleibt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr sehr Schade. Hätte mich sehr über ein Remake von Final Fantasy IX gefreut. 😢
War mein erstes Final Fantasy was ich gespielt habe. Habe so schöne Erinnerungen an dieses schöne Rollenspiel. ❤️
Square muss doch weiß Gott nicht so ein riesen Fass aufmachen wie bei den FFVII remakes. Macht einfach ein normales Remake des originals anstatt es unnötig so aufzublasen wie bei FFVII. Die Pixel Remaster machen mehr Spaß als diese remakes. FF needs to go back to their roots instead of that pseudo BS battlesystem.
Ganz genau, das predige ich auch immer wieder schon seit k.A. 10 Jahren. Es reicht doch einfach ein ambitioniertes aber normales Remake zu machen, vergleichbar mit Dragon Quest oder Shadow of the Colossus – nur ohne große Schnitte aber auch nicht noch 300 Sachen und Szenarien hinzufügen. Danach hat kein Gamer gefragt. SE übertreibt mit dem FFVII Remake in meinen Augen massiv.
Als auch hat man die Wurzeln der Serie zu sehr verändert, statt sich in bestimmten Punkten treu zu bleiben wie Nintendo es bei Zelda, Mario etc. macht.
FF XIII und FF XV waren bei weitem nicht unumstritten, FF XVI auch nicht. Ein klassisches und neues SP-FF, welches die Fans und Gamer wirklich überzeugen konnte könnte man schon sehr lange zurücksehen und FF XII nennen. Ich denke SE sollte sich endlich darauf besinnen zu den Wurzeln zurückzukehren und nicht ständig irgendwelchen Trends nachzulaufen und optische Ultra-Finesse anzustreben, die Unsummen an Entwicklungszeit und -geld verschlingt.
Da stimme ich dir zu 💯 % zu👍🏻.
Wäre mal schön, wenn man mal wieder ein normales Spiel und nicht immer den Pixelkram rausbringen würde, schade dass sich die Veröffentlichung vom Remake hinziehen wird.
Nicht verwunderlich wenn man sich anschaut wie planlos SE die letzte Zeit agiert…
Der planlose Publisher wurde zum besten Publisher des Jahres gekürt.
Sehr planlos muss man schon sagen.
Oh no.. ein Gerüchte Remake wurde gerüchteweise eingestellt/pausiert..
Das ganze Ding war von Anfang an einfach nur lächerlich und reines Wunschdenken.
Schade wirklich schade wenn das wirklich so ist
Ist mir relativ egal, ich kann mit diesen alten FF Spielen irgendwie nichts mehr anfangen. 😅
Ich hoffe so, dass das noch kommt.
Bei FF kann man bedenkenlos zuschlagen.
Pausiert heißt auch noch lange nicht gecancelt. 😉 Aber ja abwarten
Das wäre schade, hab ich eigentlich Bock drauf. Andererseits, bevor so ein Bullshit wie bei FF7 entsteht…