Final Fantasy Resonance: HD-2D-RPG erscheint am 22. Oktober 2026 für Switch 2, PS5, Xbox und PC

Ein neues Kapitel der Reihe wird Realität: Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Das Rollenspiel markiert dabei einen besonderen Meilenstein, denn es wird als erstes FINAL FANTASY im HD-2D-Stil beschrieben und verbindet klassische Pixel-Wurzeln mit moderner Präsentation und dynamischen Kameraeffekten.

Im Mittelpunkt steht eine Reise mit Gefährten, die durch das Schicksal miteinander verbunden sind. Spieler beschwören sogenannte Visionen – Echos ikonischer FINAL-FANTASY-Charaktere – die im Kampf unterstützend eingreifen und strategische Vorteile verschaffen.

Der Titel setzt auf eine Mischung aus Nostalgie und Weiterentwicklung: klassische Elemente wie Luftschiffe, Kristalle, Esper und Mogrys kehren zurück, werden jedoch in eine moderne HD-2D-Inszenierung eingebettet.

Auch das Kampfsystem orientiert sich klar an strategischen, rundenbasierten Mechaniken. Gegnerische Schwächen spielen eine zentrale Rolle, da sie gezielt ausgenutzt werden müssen, um sie zu „brechen“ und Bonusphasen sowie starke Resonanzangriffe freizuschalten.

Neben der Hauptgeschichte bietet die Spielwelt zahlreiche zusätzliche Inhalte. Dazu gehören unter anderem ein Kolosseum mit gefährlichen Kämpfen, seltene Gegner in der Waffenkammer sowie optionale Boss-Herausforderungen gegen bekannte Final-Fantasy-Gegner wie die Ultima-Waffe. Auch der Schwertmeister Gilgamesch taucht als wiederkehrender Inhalt auf.

Final Fantasy Resonance Features

HD-2D-Präsentation : Kombination aus Pixel-Art, 3D-Tiefe und dynamischen Kameraeffekten für eine moderne Retro-Optik

: Kombination aus Pixel-Art, 3D-Tiefe und dynamischen Kameraeffekten für eine moderne Retro-Optik Visionen-System : Beschwörung von Echos legendärer FINAL-FANTASY-Charaktere mit individuellen Fähigkeiten

: Beschwörung von Echos legendärer FINAL-FANTASY-Charaktere mit individuellen Fähigkeiten Rundenbasierte Kämpfe : Strategische Entscheidungen, Schwächen-Ausnutzung und „Break“-Mechanik

: Strategische Entscheidungen, Schwächen-Ausnutzung und „Break“-Mechanik Klassische Elemente : Rückkehr von Luftschiffen, Kristallen, Espern und Mogrys

: Rückkehr von Luftschiffen, Kristallen, Espern und Mogrys Umfangreicher Nebeninhalt: Kolosseum, Spezialgegner und optionale Endgame-Herausforderungen

Square Enix erweitert die Reihe damit um ein neues HD-2D-Abenteuer, das klassische RPG-Strukturen mit moderner Präsentation verbindet und gezielt auf Nostalgie und strategische Tiefe setzt.