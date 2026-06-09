Final Fantasy Resonance: HD-2D-RPG erscheint am 22. Oktober 2026 für Switch 2, PS5, Xbox und PC

Ein neues Kapitel der Reihe wird Realität: Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
Das Rollenspiel markiert dabei einen besonderen Meilenstein, denn es wird als erstes FINAL FANTASY im HD-2D-Stil beschrieben und verbindet klassische Pixel-Wurzeln mit moderner Präsentation und dynamischen Kameraeffekten.
Im Mittelpunkt steht eine Reise mit Gefährten, die durch das Schicksal miteinander verbunden sind. Spieler beschwören sogenannte Visionen – Echos ikonischer FINAL-FANTASY-Charaktere – die im Kampf unterstützend eingreifen und strategische Vorteile verschaffen.
Der Titel setzt auf eine Mischung aus Nostalgie und Weiterentwicklung: klassische Elemente wie Luftschiffe, Kristalle, Esper und Mogrys kehren zurück, werden jedoch in eine moderne HD-2D-Inszenierung eingebettet.
Auch das Kampfsystem orientiert sich klar an strategischen, rundenbasierten Mechaniken. Gegnerische Schwächen spielen eine zentrale Rolle, da sie gezielt ausgenutzt werden müssen, um sie zu „brechen“ und Bonusphasen sowie starke Resonanzangriffe freizuschalten.
Neben der Hauptgeschichte bietet die Spielwelt zahlreiche zusätzliche Inhalte. Dazu gehören unter anderem ein Kolosseum mit gefährlichen Kämpfen, seltene Gegner in der Waffenkammer sowie optionale Boss-Herausforderungen gegen bekannte Final-Fantasy-Gegner wie die Ultima-Waffe. Auch der Schwertmeister Gilgamesch taucht als wiederkehrender Inhalt auf.
Final Fantasy Resonance Features
- HD-2D-Präsentation: Kombination aus Pixel-Art, 3D-Tiefe und dynamischen Kameraeffekten für eine moderne Retro-Optik
- Visionen-System: Beschwörung von Echos legendärer FINAL-FANTASY-Charaktere mit individuellen Fähigkeiten
- Rundenbasierte Kämpfe: Strategische Entscheidungen, Schwächen-Ausnutzung und „Break“-Mechanik
- Klassische Elemente: Rückkehr von Luftschiffen, Kristallen, Espern und Mogrys
- Umfangreicher Nebeninhalt: Kolosseum, Spezialgegner und optionale Endgame-Herausforderungen
Square Enix erweitert die Reihe damit um ein neues HD-2D-Abenteuer, das klassische RPG-Strukturen mit moderner Präsentation verbindet und gezielt auf Nostalgie und strategische Tiefe setzt.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das erste Final Fantasy in HD-2D. 😍 War eine schöne Überraschung der heutigen Nintendo Direct. Als Final Fantasy Fan wird es sowas von gekauft. Bin gespannt und freue mich auf Final Fantasy Resonance. 😊
„Spieler beschwören sogenannte Visionen – Echos ikonischer FINAL-FANTASY-Charaktere – die im Kampf unterstützend eingreifen und strategische Vorteile verschaffen.“
Bin gespannt welche ikonischen Charaktere dabei sind. Hoffentlich auch Lightning. 🥰
Bestimmt die üblichen Verdächtigen 🤭
Wird also bissel wie World of FF Maxima.
Lightning ist wohl alles andere aber nicht ironisch..
Squall, Zidane,tidus,yuna, Vivi diese sind Legenden
Lightning ist alles andere aber keine Ikone
Tidus,squall, Zidane,yuna, Cloud das sind richtig Ikonen.
Hab eben mal die Seite im XB Shop angeschaut, da sieht man schon Cloud, WoL, Y’shtola, Tidus, Terra, Firrion. Also ist Lightning gar nicht so unwahrscheinlich.
Schau mal in den XB eShop da sieht man schon paar der Charas in den Screenshots (Bild 6, 10 und 11)
Hatte eben schon Liste gepostet wer alles zu sehen ist, aber der Post wurde geblockt. KA welcher Name da problematisch ist^^
Denke mal Lightning ist hundert pro dann auch mit dabei. Bei den Screens sieht man sogar einen Char aus FFIV. Wenn sogar MMO vertreten ist, sollte XIII auf jeden Fall auch bei sein.
Okay. Bilder im Store habe ich gesehen. Schauen wa mal. Werden wir ja spätestens zum Release wissen. 🙂
Habe im Store den Trailer angeschaut und da war Lightning (Nicht in der Pixeloptik) ab 00:01:51 Minuten zu sehen. Da wird sie ja dabei sein. 😊 Noctis war auch dabei.
Habe im Store den Trailer angeschaut und da war Lightning (Nicht in der Pixeloptik) ab 00:01:51 Minuten zu sehen. Kurz nach der Szene sieht man sie, wenn man bei YouTube heranzoomt, auf Odin sitzen. Man muss schon die Trailer genau anschauen. Also definitiv dabei. 😊
Gutes Auge~
Sehr cool, mein Boi Noctis ist auch mit bei. Also können wir schwer davon ausgehen, dass auf jeden Fall alle der ersten Haupthelden bei sind. Hoffentlich auch noch andere Haupthelden – am liebsten alle xD
Trotz OoT und KH4, war das mein Highlight der Direct~ Sag echt schnieke aus und endlich ein FF in der Optik und Rundenbasiert.
Gilgamesh ist auch bei, interessant. Dem bin ich auch schon mehrfach in FFVII Rebirth begegnet 😂
Gilgamesh ist schon Kult. Ist schon ein lustiger wiederkehrender Charakter. 🤣 In Rebirth habe ich ihn auch schon getroffen.
Hoffe, dass er sich nach dem nächsten Gebiet anschließt und nicht erst gegen Ende, das wäre lahm.
Na großartig, dass hab ich ja gerade noch gebraucht🥲 Ich arbeite mich gerade durch die ganzen Pixel Remasters, bin bei Nr. 5 im Moment und so langsam ausgebrannt, was schlicht an den dümmlichen Achievements liegt, die Square da draufklatschen musste. Immer auf der Hut zu sein, ja kein Monster zu verpassen ist ja schon nervig genug. Aber diesen Unsinn mit der Blue Magic hätten Sie sich sparen können, wo man bestimmt Attacken von den Gegner lernen muss, indem man von ihnen davon getroffen wird. Was ein RNG Frust. Das ist echt der größte Bockmist, den sie bisher in die Pixel Remasters eingebaut haben. Da vergeht mir jetzt schon die Lust auf FF 6, das ich auch noch durchzocken muss, um die Collection zu vervollständigen😩
Da hätte ich Lust drauf, rundenbasierte Kämpfe sind einfach mein Ding.
Das wird ein Fest. Ich freue mich riesig darauf. Die letzten Ff Teile waren nicht so meins, vor allem das Remake (würg)
Gefällt mir richtig gut.
Was für ein Gaming jahr 2026 🎆
Für Fans nicht schlecht 👍🏻
Der nächste Hit von Square.
Das sieht auch wieder Hammer aus.