Final Fantasy Resonance: „Jeder Pixel musste stimmen“ – Warum sie beim HD-2D-Stil vor einer großen Aufgabe stand

Final Fantasy Resonance musste jede Kamerabewegung perfektionieren, damit der HD-2D-Look funktioniert.

Bei Final Fantasy Resonance stellte die Umsetzung des HD-2D-Stils das Entwicklerteam vor eine besondere Herausforderung. Producer Kiseki Nakashima erklärte, dass bereits kleine Änderungen an der Kamera ausreichen konnten, um die gesamte Optik des Spiels zu beeinträchtigen.

Während einer Präsentation auf der Japan Expo 2026 sprach Nakashima über die Entwicklung des HD-2D-Remakes von Final Fantasy Brave Exvius. Das Team habe zunächst verschiedene Ansätze ausprobiert, darunter Voxel-Darstellungen und Kombinationen verschiedener 2D-Effekte.

Letztlich entschied sich Square Enix für den HD-2D-Stil, da dieser die Verbindung aus klassischer Pixeloptik und modernen 3D-Elementen am besten umsetzen konnte. Besonders bei großen Kreaturen wie Bahamut oder spektakulären Szenen mit Luftschiffen wollte das Team neue Möglichkeiten für die Inszenierung schaffen.

Die größte technische Herausforderung lag laut Nakashima jedoch bei der Balance zwischen 2D- und 3D-Darstellung.

Der Producer erklärte

„Die Kamera nur leicht zu verändern, konnte den 2D-Look zerstören, also mussten wir alles Pixel für Pixel anpassen“

Neben der visuellen Umsetzung beschäftigte sich das Team auch mit der Balance der spielbaren Charaktere. Da insgesamt 26 Visions enthalten sind, sollte jede Figur interessant bleiben und keine deutlich schwächer wirken als andere.

Beim Kampfsystem möchte Final Fantasy Resonance den klassischen rundenbasierten Stil der Reihe bewahren, aber gleichzeitig moderne Elemente hinzufügen. Dabei stehen vor allem flüssige Aktionen, verkettete Spezialangriffe und ein umfangreiches Team-System im Mittelpunkt.

Nakashima verwies außerdem auf seine Begeisterung für Final Fantasy V und dessen Job-System. Diese Inspiration soll sich in den Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Teams widerspiegeln.

Der Producer zeigte sich abschließend überzeugt vom Projekt und erklärte, dass Final Fantasy Resonance sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler ansprechen soll.

Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.