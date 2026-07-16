Final Fantasy Resonance: Neuer Pixel-Trailer zum HD-2D-RPG veröffentlicht

Final Fantasy Resonance präsentiert sich im neuen Pixel-Trailer und erscheint am 22. Oktober 2026 für Xbox, PlayStation, Switch und PC.

Mit Final Fantasy Resonance hat Square Enix einen neuen Pixel-Trailer veröffentlicht, der das kommende Rollenspiel in seinem markanten HD-2D-Look präsentiert. Das Spiel stellt die Frage, wie sich die Reihe entwickelt hätte, wenn sie ihre Pixelgrafik konsequent weiterentwickelt hätte.

Im Trailer begleiten Spieler den Protagonisten Rain und seine Gefährten auf ihrer Reise durch exotische Regionen, gefährliche Dungeons und zahlreiche Kämpfe gegen mächtige Gegner. Die Mischung aus klassischer Pixeloptik und modernen Lichteffekten soll den Charme der frühen Serienableger mit zeitgemäßer Präsentation verbinden.

Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC. Vorbestellungen sind auf allen Plattformen bereits möglich.

Laut Square Enix handelt es sich dabei um das erste Final Fantasy im HD-2D-Stil. Der neue Trailer vermittelt einen umfangreichen Eindruck von der Spielwelt, den Charakteren und der visuellen Ausrichtung des Rollenspiels.