Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Entwickler sprechen über ihre Lieblingsmomente

Im Rahmen einer Fragerunde gaben Kazutoyo Maehiro, Regisseur von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, und Co-Direktorin Ayako Yokoyama Einblicke in die Entstehung des Spiels. Beide sprachen über ihre persönlichen Lieblingsformationen im Kampf, prägende Erinnerungen an die Entwicklungsphase und darüber, wie sie die Welt von Ivalice neu belebt haben.

Maehiro betonte, wie wichtig es war, die strategische Tiefe der klassischen Final Fantasy Tactics-Reihe zu bewahren, während Yokoyama hervorhob, dass das Team großen Wert auf emotionale Charakterentwicklung und erzählerische Verknüpfungen innerhalb des Ivalice-Universums legte. Das Ziel sei es gewesen, den vertrauten Stil der Reihe mit modernen Mechaniken und neuer grafischer Präsentation zu verbinden.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich. Mit der Veröffentlichung kehrt eines der beliebtesten taktischen Rollenspiel-Franchises in einer umfassend modernisierten Form zurück und bietet euch ein tiefes, strategisches Erlebnis mit emotionalem erzählerischem Kern.