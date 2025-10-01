Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Erweiterte Handlung, vollständige Sprachausgabe und verbesserte Grafik

Mit FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles führt Square Enix das Taktik-RPG FINAL FANTASY TACTICS in eine moderne Ära.

Der von Kritikern gefeierte Titel, der dank seiner strategischen Kämpfe, dem tiefgehenden Job-System und einer der unvergesslichsten Videospiel-Geschichten als Maßstab in seinem Genre angesehen wird, erhält derzeit von der Presse weltweit perfekte und nahezu perfekte Bewertungen.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S und über Steam für PC und Steam Deck erhältlich.

Ein brandneuer Veröffentlichungstrailer, der Szenen mit überarbeitetem Gameplay, der neuen Synchronisation, den interessanten Charakteren und vielem mehr zeigt, steht hier bereit: