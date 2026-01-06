Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Knackt die Millionenmarke zum Jahresstart

Der Taktik‑Hit Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles erreicht über 1 Million Verkäufe.

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles startet mit einem starken Erfolg ins neue Jahr und überschreitet bereits die Marke von über einer Million verkauften Einheiten.

Der Taktik‑Titel feiert diesen Meilenstein mit einem Dank an alle Spieler, die Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles seit dem Launch unterstützt haben und damit den Auftakt für ein vielversprechendes Jahr setzen.

Die Neuauflage bringt das klassische Strategie‑Gameplay auf moderne Plattformen und zeigt, wie präsent Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles weiterhin in der Gaming‑Landschaft ist.

Der Titel ist auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S und Steam verfügbar und erreicht damit eine breite Spielerschaft, die Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles auf unterschiedlichsten Systemen erleben kann.

Mit dem frühen Verkaufserfolg unterstreicht das Spiel seine anhaltende Popularität und bleibt ein zentraler Bestandteil des aktuellen Taktik‑Line‑ups.