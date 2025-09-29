Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Launch-Stream mit Jesse Cox und Synchronsprecher-Highlights

Der offizielle Launch Stream zu Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles ist nun als Aufzeichnung verfügbar.

Moderiert wurde die Show von Comedian und YouTube-Persönlichkeit Jesse Cox, der gemeinsam mit den englischen Synchronsprechern Joe Pitts (Ramza Beoulve) und Gregg Lowe (Delita Heiral) exklusive Einblicke in das Spiel gab.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles ist am 30. September 2025 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Steam erschienen. Damit kehrt der Strategie-Rollenspielklassiker in einer modernisierten Fassung zurück und bringt die Welt von Ivalice auf die aktuelle Konsolengeneration sowie den PC.

Im Stream erhielten Zuschauer nicht nur Gameplay-Eindrücke, sondern auch spannende Informationen zu den Charakteren und ihrer Vertonung. Zusätzlich wurde ein Ausblick auf das kommende Voice Actor Roundtable gegeben, an dem neben Joe Pitts und Gregg Lowe auch Ben Starr (Dycedarg Beoulve), Eleanor Bennett (Prinzessin Ovelia), Hannah Melbourn (Agrias Oakes) und Timothy Watson (Cidolfus Orlandeau) teilnehmen.

Mit dem Launch von Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles erwartet euch ein episches Strategie-RPG voller taktischer Kämpfe, tiefgründiger Geschichten und legendärer Figuren, das die Welt von Ivalice in neuer Pracht erstrahlen lässt.