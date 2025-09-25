Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das RPG

Das Strategie-Rollenspiel Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles wird in der nächsten Woche für moderne Plattformen veröffentlicht.
Schon jetzt sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Spiel eingetroffen, die sich das taktische Abenteuer angeschaut haben.
Ob sich das Warten auf den Release am 30. September auf Konsolen und PC lohnt, zeigt die Auswahl der Wertungen im Medaillenspiegel.
Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles – Medaillenspiegel
- CGMagazine 10/10
- DualShockers 9,5/10
- PlayStation Universe 9,5/10
- PC Gamer 91/100
- IGN 9/10
- GameSpot 9/10
- Push Square 9/10
- Worth Playing 9/10
- XboxEra 9/10
- Game Rant 8/10
- Shacknews 8/10
Wertungen 5/5
- GamesRadar+ 4,5/5
- TheGamer 4/5
- Hardcore Gamer 4/5
10 Kommentare
Schöne Bewertungen. 😍👍🏻 Ich kann es kaum abwarten es in 5 Tagen selbst zu spielen. ♥️
Irgendwie sind das immer die gleichen Bewertungen, gibt es keine 7er Spiele mehr. FF Tactics ist schon ein extremes Nischen Spiel, denke nicht das ich es spielen werde. Max. im Gamepass
Standard Jrpg Ware aber für Asia Fans sicher ein Blick wert.
Es ist ein Taktik-JRPG. Da werden Rollenspieler nicht mal so sehr angesprochen. Es ist eher für Fans von Tactic Ogre, Fire Emblem, etc.
Standard ist bei dem Spiel nix. Es ist für fast alle unter den Tactic Spielern das beliebteste und mit Abstand das Beste.
Sehr gute Bewertungen, muss mir mal wieder Gameplay dazu ansehen.
Was bedeutet eigentlich das fettgedruckte „Wertungen 5/5“?
Das die Tester die Spiele in einer Scala 1 – 5 bewertet haben.
Ah, verstehe. Meiner Meinung nach aber total unnötig. Wenn da 4/5 steht, dann kann es ja nicht 4/10 bedeuten
Na das klingt doch richtig Solide und ich wünsche allen Fans viel Spaß damit.
Bin riesen FF Fan aber mit Tactics Spielen werde ich einfach nicht warm.
Das dauert mir immer alles viel zu lange^^‘