Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das RPG

Image: Square Enix

Schaut euch die ersten Wertungen der Fachpresse zum Strategie-Rollenspiel Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles an.

Das Strategie-Rollenspiel Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles wird in der nächsten Woche für moderne Plattformen veröffentlicht.

Schon jetzt sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Spiel eingetroffen, die sich das taktische Abenteuer angeschaut haben.

Ob sich das Warten auf den Release am 30. September auf Konsolen und PC lohnt, zeigt die Auswahl der Wertungen im Medaillenspiegel.

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles – Medaillenspiegel

  • CGMagazine 10/10
  • DualShockers 9,5/10
  • PlayStation Universe 9,5/10
  • PC Gamer 91/100
  • IGN 9/10
  • GameSpot 9/10
  • Push Square 9/10
  • Worth Playing 9/10
  • XboxEra 9/10
  • Game Rant 8/10
  • Shacknews 8/10

Wertungen 5/5

  • GamesRadar+ 4,5/5
  • TheGamer 4/5
  • Hardcore Gamer 4/5

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 14740 XP Leetspeak | 25.09.2025 - 13:02 Uhr

    Schöne Bewertungen. 😍👍🏻 Ich kann es kaum abwarten es in 5 Tagen selbst zu spielen. ♥️

    0
    • Eisbaer2405 38010 XP Bobby Car Rennfahrer | 25.09.2025 - 14:18 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Irgendwie sind das immer die gleichen Bewertungen, gibt es keine 7er Spiele mehr. FF Tactics ist schon ein extremes Nischen Spiel, denke nicht das ich es spielen werde. Max. im Gamepass

      0
  2. de Maja 297375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 13:04 Uhr

    Standard Jrpg Ware aber für Asia Fans sicher ein Blick wert.

    0
    • buimui 436970 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 25.09.2025 - 13:28 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Es ist ein Taktik-JRPG. Da werden Rollenspieler nicht mal so sehr angesprochen. Es ist eher für Fans von Tactic Ogre, Fire Emblem, etc.

      1
    • Ult7ma 3635 XP Beginner Level 2 | 25.09.2025 - 14:17 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Standard ist bei dem Spiel nix. Es ist für fast alle unter den Tactic Spielern das beliebteste und mit Abstand das Beste.

      0
  5. Homunculus 271380 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 13:51 Uhr

    Na das klingt doch richtig Solide und ich wünsche allen Fans viel Spaß damit.

    Bin riesen FF Fan aber mit Tactics Spielen werde ich einfach nicht warm.
    Das dauert mir immer alles viel zu lange^^‘

    0

Hinterlasse eine Antwort