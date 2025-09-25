Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das RPG

Schaut euch die ersten Wertungen der Fachpresse zum Strategie-Rollenspiel Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles an.

Das Strategie-Rollenspiel Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles wird in der nächsten Woche für moderne Plattformen veröffentlicht.

Schon jetzt sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Spiel eingetroffen, die sich das taktische Abenteuer angeschaut haben.

Ob sich das Warten auf den Release am 30. September auf Konsolen und PC lohnt, zeigt die Auswahl der Wertungen im Medaillenspiegel.

Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles – Medaillenspiegel

CGMagazine 10/10

DualShockers 9,5/10

PlayStation Universe 9,5/10

PC Gamer 91/100

IGN 9/10

GameSpot 9/10

Push Square 9/10

Worth Playing 9/10

XboxEra 9/10

Game Rant 8/10

Shacknews 8/10

Wertungen 5/5

GamesRadar+ 4,5/5

TheGamer 4/5

Hardcore Gamer 4/5