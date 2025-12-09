Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Neuer Accolades Trailer veröffentlicht

Der neue Accolades Trailer zu FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles rückt das strategische Kampfsystem und die dramatische Geschichte rund um Ramza Beoulve und Delita in den Mittelpunkt.

Beide Figuren kämpfen sich in einem von politischen Intrigen und Machtkämpfen geprägten Ivalice ihren Weg durch ein Zeitalter voller Umbrüche.

Der Trailer stellt die taktische Tiefe, das Klassen-System und die modernen Überarbeitungen heraus, die das klassische Strategie-Rollenspiel in einem zeitgemäßen Gewand zeigen. Fans erhalten einen weiteren Eindruck davon, wie sich alte Stärken mit neuen visuellen und spielerischen Verbesserungen verbinden.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ist für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.