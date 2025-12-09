Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Neuer Accolades Trailer veröffentlicht

Image: Square Enix

Neuer Accolades Trailer zu FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles veröffentlicht.

Der neue Accolades Trailer zu FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles rückt das strategische Kampfsystem und die dramatische Geschichte rund um Ramza Beoulve und Delita in den Mittelpunkt.

Beide Figuren kämpfen sich in einem von politischen Intrigen und Machtkämpfen geprägten Ivalice ihren Weg durch ein Zeitalter voller Umbrüche.

Der Trailer stellt die taktische Tiefe, das Klassen-System und die modernen Überarbeitungen heraus, die das klassische Strategie-Rollenspiel in einem zeitgemäßen Gewand zeigen. Fans erhalten einen weiteren Eindruck davon, wie sich alte Stärken mit neuen visuellen und spielerischen Verbesserungen verbinden.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles ist für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

  4. Rotten 81865 XP Untouchable Star 1 | 09.12.2025 - 19:50 Uhr

    Trotz den Wertungen zieht et an mir vorbei 😅✌🏻 is nit meins, danke für die Info ✌🏻

  5. BasDom 23620 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.12.2025 - 20:10 Uhr

    Wurde mir letztens erst empfohlen, habe ich auf meine Wunschliste gesetzt. Aber für 50€ kaufe ich es nicht. 😅

  6. SPQRaiden 62070 XP Stomper | 09.12.2025 - 20:13 Uhr

    Bin ein großer FF Fan. Aber jeglisches Taktik Game so einer Art geht bei mir irgendwie gar nicht. Hatte GoW Tactits probiert und einige andere aber hab ich schnell aufgegeben da mir das zu langweilig war.

