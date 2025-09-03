Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Opening-Video von der PAX West

Opening-Video zu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles feierte auf der PAX West seine Premiere.

Am vergangenen Wochenende präsentierte Square Enix auf der PAX West das Opening-Video zu seinem kommenden eigenständigen taktischen Rollenspiel Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Der aktualisierte Trailer, der während des Panels „Making of Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles” vorgestellt wurde, bietet einen Einblick in das frühe Leben von Ramza und Delita und bereitet die Bühne für ihre erschütternde Reise durch Ivalice.

Die Sequenz präsentiert auch den emotionalen Soundtrack, der die epische Geschichte zum Leben erwecken wird, wenn das Spiel am 30. September für alle gängigen Konsolen und den PC erscheint.

Vor einem vollbesetzten Saal begeisterter Fans nahmen Regisseur Kazutoyo Maehiro und Art Director Hiroshi Minagawa an der Podiumsdiskussion teil, die von Synchronsprecher Ben Starr moderiert wurde.

Gemeinsam sprachen sie über die Entwicklung des Originalspiels und die verbesserten Features, auf die sich sowohl langjährige Fans als auch Neulinge in diesem kommenden taktischen Rollenspiel freuen können, darunter verbesserte Grafik, ein neu angereichertes Skript, vollständige Sprachausgabe und eine Reihe von Updates, die das Spielerlebnis modernisieren sollen.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September 2025 für Nintendo Switch 1|2, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und PC über Steam und Steam Deck.