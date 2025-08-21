Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Rasante Action im Gamescom-Trailer

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erweckt mit verbesserten und brandneuen Features wie modernisiertes Gameplay eine zeitlose Geschichte zum Leben.

Sqaure Enix hat einen neuen Gameplay-Trailer zum mit Spannung erwarteten taktischen Rollenspiel Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles veröffentlicht. Der Trailer gibt einen spannenden Einblick in die rasante Action des Spiels und zeigt das genreprägende taktische RPG-Erlebnis, das Final Fantasy Tactics zu einem Klassiker gemacht hat, sowie moderne Verbesserungen, die die bevorstehende Veröffentlichung so zugänglich wie nie zuvor machen.

Dazu zählen verbesserte Grafik, UX-Updates und eine Kostprobe der hervorragenden Sprachausgabe des Spiels. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September 2025 für alle gängigen Konsolen und PC.

Der neue Trailer gibt einen kurzen Einblick in die taktischen Kampf- und Einheitenmanagementsysteme, die die spannenden und herausfordernden taktischen Schlachten des Spiels ausmachen. Spieler können außerdem einen Blick auf das robuste Jobsystem, die detaillierte Fähigkeitenentwicklung und die tiefgehenden Charaktersysteme des Spiels werfen.

In den Schlachten müssen die Spieler das kachelbasierte Schlachtfeld geschickt durchqueren, nach vorteilhaften Positionen suchen und aus einer Vielzahl von Nahkampfangriffen, Zaubersprüchen und anderen Fähigkeiten die richtigen auswählen, um den Sieg zu erringen.

Die Rekrutierung mächtiger Verbündeter und die Entwicklung ihrer Jobfähigkeiten im Laufe der Zeit werden entscheidend sein – aber Vorsicht: Verbündete, die im Kampf fallen, können dauerhaft verloren sein, wenn ihnen nicht rechtzeitig Hilfe zukommt.

Als eine der größten Geschichten der Gaming-Geschichte gefeiert, tauchen die Spieler in das Königreich Ivalice ein – eine mittelalterliche Welt voller politischer Konflikte –, wo sie die Wahrheit über den jungen Adligen Ramza Beoulve aufdecken, dessen Rolle auf der Bühne der Geschichte verschleiert wurde.

Die dramatische Geschichte voller Ehrgeiz, Verrat und Ehre wird durch ein aktualisiertes und erweitertes Skript mit vollständig vertontem Dialog sowie verbesserter Grafik zum Leben erweckt, die ein neues Maß an Immersion und Spielbarkeit auf dem Schlachtfeld bietet.

Darüber hinaus bietet die verbesserte Version Quality-of-Life-Updates wie neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und vieles mehr, die das Spiel für Neulinge zugänglicher machen.

Das Spiel bietet strategische, rundenbasierte Kämpfe und ein ausgeklügeltes Charakterentwicklungssystem, das jede Schlacht spannend und voller unerwarteter Wendungen macht.