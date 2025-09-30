Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Stimmen der Helden vorgestellt

Hinter den Stimmen: Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles startet am 30. September auf allen Plattformen!

Mit Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles kehrt eines der beliebtesten Strategie-Rollenspiele zurück und erscheint am 30. September 2025 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Steam.

Im Vorfeld des Launches wurden die Synchronsprecher vorgestellt, die den ikonischen Figuren ihre Stimme verleihen und damit die Welt von Ivalice neu zum Leben erwecken.

Die Hauptrolle des Ramza übernimmt Joe, während Gregg die Stimme von Delita spricht. Eleanor leiht Prinzessin Ovelia ihre Stimme, und Ben übernimmt die Rolle von Dycedarg. Weitere zentrale Charaktere wie Agrias (Hannah) und Orlandeau, auch bekannt als Cid (Timothy), runden die Besetzung ab. Hinter den Kulissen führen Morgan Rushton und Oli Chance Regie, die für die sprachliche Umsetzung des Spiels verantwortlich sind.

Mit dieser hochwertigen Besetzung will Square Enix sicherstellen, dass die Neuauflage von Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles nicht nur spielerisch, sondern auch atmosphärisch ein intensives Erlebnis wird. Die Verbindung von strategischem Gameplay, epischer Geschichte und einer starken englischen Synchronisation soll das Spiel sowohl für langjährige Fans als auch für neue Spielerinnen und Spieler zu einem Pflichtkauf machen.

Der Release auf allen großen Plattformen – von der neuen Nintendo Switch 2 über PS5 bis hin zu Xbox Series X|S und PC via Steam – unterstreicht, dass Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles als globaler Titel veröffentlicht wird und für ein möglichst breites Publikum zugänglich ist.