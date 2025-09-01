Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: PAX West Panel enthüllt die Entstehung

Im Rahmen der PAX West 2025 wurde das Panel „The Making of Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“ veranstaltet, bei dem ihr einen umfassenden Einblick in die Entwicklung des kommenden Remakes erhalten konntet.
Die Veranstaltung brachte zentrale Mitglieder des Entwicklerteams zusammen, darunter Game Director Kazutoyo Maehiro und Art Director Hiroshi Minagawa, die über die kreative und technische Umsetzung von Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles sprachen. Moderiert wurde das Panel von Synchronsprecher Ben Starr, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist.
Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch hier die Aufzeichnung ansehen:
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻
Schaue ich mir später an und freue mich auf Final Fantasy Tactics Ende September. 🙂
Das einzige, was mir an dem Spiel bisher nicht zusagt ist das Release-Datum, was beinahe mit Silent Hill F zusammenfällt.
Finde es immer noch komisch, dass man im Hause SquareEnix Triangle Strategy einfach so als Shadow Drop gebracht hat wohlwissend, dass Ende September FF Tactics kommt.
Sie wissen das sich bei den Preisen eh kaum etwas verkaufen wird… Und die paar Leute die zugreifen kaufen wahrscheinlich beides.
Freut mich für die Fans.