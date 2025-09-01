Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: PAX West Panel enthüllt die Entstehung

PAX West Panel zeigt die kreative Reise hinter Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Im Rahmen der PAX West 2025 wurde das Panel „The Making of Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“ veranstaltet, bei dem ihr einen umfassenden Einblick in die Entwicklung des kommenden Remakes erhalten konntet.

Die Veranstaltung brachte zentrale Mitglieder des Entwicklerteams zusammen, darunter Game Director Kazutoyo Maehiro und Art Director Hiroshi Minagawa, die über die kreative und technische Umsetzung von Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles sprachen. Moderiert wurde das Panel von Synchronsprecher Ben Starr, der ebenfalls am Projekt beteiligt ist.

Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr euch hier die Aufzeichnung ansehen: