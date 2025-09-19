Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: JP-Trailer-Startschuss für das Strategie-Rollenspiel

Mit Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles kehrt eine der beliebtesten Strategie-Rollenspielreihen zurück und bringt das taktische Abenteuer auf moderne Plattformen.

Ab dem 30. September könnt ihr euch auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Steam in die Welt von Ivalice stürzen. Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, wie Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles die klassische Geschichte mit einer überarbeiteten Präsentation verbindet und so ein frisches Spielerlebnis für alteingesessene Fans und Neueinsteiger gleichermaßen bietet.

Ihr taucht in eine Welt voller Intrigen, Konflikte und strategischer Kämpfe ein, in der jede Entscheidung über Sieg oder Niederlage entscheidet. Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles vereint tiefgehendes Gameplay mit einer epischen Story und bringt die Magie der Serie zurück auf die Bildschirme.