Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Um diese Uhrzeit startet das Abenteuer

Mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erwartet Fans von Strategie-Rollenspielen in Kürze ein Leckerbissen. Die ersten Wertungen der Fachpresse sehen durchweg vielversprechend aus.
Am 30. September soll das Abenteuer auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC losgehen. Nun wurden auch die offiziellen Uhrzeiten zum Start enthüllt.
Spieler auf allen Konsolen können ab Mitternacht der jeweiligen Ortszeit loslegen. Steam-Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland müssen sich hingegen bis um 18 Uhr deutscher Zeit gedulden.
2 Kommentare
Danke für die Info. 👍🏻 Freue mich mega auf Final Fantasy Tactics in 4 Tagen. 😊♥️
Eigentlich sollten Spiele online direkt am Anfang des Tages der Veröffentlichung verfügbar sein, verstehe diese Zeitversetzung wie bei Steam (deutsch) nicht.