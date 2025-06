Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Verbesserte und klassische Version in einem

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September 2025 in einer klassischen und einer verbesserten Version.

Heute kündigte SQUARE ENIX an, dass eine erweiterte Ausgabe des genreprägenden Taktik-RPGs Final Fantasy Tactics als Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles am 30. September 2025 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC über Steam und Steam Deck erscheinen wird.

Die dramatische Geschichte um Ehrgeiz, Verrat und Ehre wird durch ein aktualisiertes und erweitertes Skript mit vollständig vertonten Dialogen zum Leben erweckt, zusammen mit verbesserter Grafik, die dem Schlachtfeld ein neues Maß an Immersion und Spielbarkeit verleiht.

Darüber hinaus bietet die verbesserte Version Qualitäts-Updates wie neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und mehr, die das Spiel auch für Neueinsteiger zugänglich machen. Das Spiel bietet strategische, rundenbasierte Kämpfe und ein ausgeklügeltes System zur Charakterentwicklung, das jeden Kampf aufregend und voller unerwarteter Wendungen macht.

In diesem eigenständigen Spiel, das als eine der größten Geschichten der Spielegeschichte gefeiert wird, tauchen die Spieler in das Königreich Ivalice ein, eine mittelalterliche Welt voller politischer Konflikte, in der die Spieler die Wahrheit über den jungen Adligen Ramza Beoulve aufdecken, dessen Rolle auf der Bühne der Geschichte bisher im Verborgenen lag.

Square Enix enthüllte auch das neue Key Art von Ramza und Delita, den beiden Helden dieser Geschichte, gezeichnet von Akihiko Yoshida.

Das Bild zeigt die komplexe Beziehung der beiden Individuen – ob sie nun zusammenstehen, um sich gegenseitig zu beschützen, oder ob sie sich voneinander entfernen, weil sie unterschiedliche Wege gehen. Über ihnen blicken Ovelia und Alma, die beide eine enge Verbindung zu Ramza und Delita haben, feierlich in die Ferne und lassen erahnen, wohin das Schicksal sie führen wird.

Legendäre Entwickler des Originalspiels in Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles zurück, darunter Kazutoyo Maehiro (Director), Hiroshi Minagawa (Art Director) und Yasumi Matsuno (Autor des Originaldrehbuchs, Szenarios und Editor).

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles wird sowohl die verbesserte und klassische Version des Spiels enthalten. Die erweiterte Version bietet moderne Upgrades und Änderungen an der Lebensqualität, darunter vollständig vertonte Charaktere, eine grundlegende grafische Überarbeitung und eine aktualisierte Benutzeroberfläche, die Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles zum perfekten Einstieg in den taktischen RPG-Klassiker für neue Spieler machen. Die klassische Version ist eine nostalgische Neuauflage des Spiels, entwickelt für Spieler, die das ursprüngliche Final Fantasy Tactics von 1997 erleben wollen.

Herausfordernde, taktische, rundenbasierte Kämpfe – Erlebt die süchtig machenden taktischen, rundenbasierten Kämpfe und das tiefgreifende Charakterfortschrittssystem, das das Spiel sofort zu einem Klassiker des taktischen Rollenspiels gemacht hat. Die Spieler werden ihr Kampfgeschick gegen eine Vielzahl mächtiger Feinde unter Beweis stellen und die verschiedenen Terrains, Charaktere und Anpassungen sowie ihr strategisches Denken einsetzen, um den Sieg zu erringen.

Anpassbares Berufssystem mit dynamischer Charakterentwicklung – Spieler können eine robuste Liste von über 20 Berufen meistern, darunter Schwarzmagier, Dragoner, Geomant (der die Umgebung gegen Feinde einsetzen kann), Beschwörer (der den kultigen Final Fantasy-Moogle und andere Esper herbeirufen kann), Zeitmagier (der Zeitmagie einsetzt), Dieb und mehr – und über 300 Charakterfähigkeiten, um strategisch endlose Gruppenkombinationen zusammenzustellen.

Verbesserte Gameplay-Funktionen und eine originalgetreue klassische Version – Die verbesserte Version enthält ein überarbeitetes Skript und vollständig vertonte Dialoge, die eine neue Ebene des Vergnügens für diese klassische Geschichte bieten. Darüber hinaus sorgen eine brandneue Benutzeroberfläche, verbesserte Grafiken sowie zusätzliche Gespräche und Dialoge der Charaktere für eine neue Ebene der Immersion.

Darüber hinaus wurden viele neue Funktionen hinzugefügt, um das Spiel noch zugänglicher zu machen, wie z. B. die Möglichkeit, die Zugreihenfolge der Einheiten mit einem Tastendruck zu bestätigen, das Schlachtfeld mit der taktischen Ansichtsfunktion aus der Ferne zu erkunden, die Kämpfe mit dem Schnellvorlauf zu beschleunigen, während der Kämpfe automatisch zu speichern, den Schwierigkeitsgrad des Spiels an den eigenen Spielstil anzupassen und vieles mehr.

Die klassische Version ist eine originalgetreue Nachbildung von Final Fantasy Tactics aus dem Jahr 1997, zusammen mit der hochgelobten Übersetzung von War of the Lions – perfekt für Fans, die das ursprüngliche Erlebnis noch einmal erleben möchten.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles ist mit einer Starbesetzung aus neuen und alten Final Fantasy-Darstellern besetzt, darunter Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita) und Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Cidolfus), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg) sowie Cody Christian (Cloud Strife aus der Final Fantasy VII-Remakeserie) und Briana White (Aerith Gainsborough aus der Final Fantasy VII-Remakeserie).

Spieler, die eine Vorbestellung aufgeben, erhalten die folgenden Boni:

Weiße Ausrüstung für Ramza

Waffe: Mythril-Messer

Zubehör: Stiefel mit Stacheln (erhöhen das Sprungattribut einer Einheit, wenn sie damit ausgerüstet sind)

Verbrauchsgegenstände: Hoher Trank x10

Verbrauchsgegenstände: Äther x10

Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellen, erhalten die folgenden Boni, darunter ein wertvolles Zubehör, das die Geschwindigkeit erhöht, mit der Charaktere Fähigkeiten erlernen können:

Waffe: Akademische Klinge (Erhöht das Geschwindigkeitsattribut einer Einheit geringfügig, während sie ausgerüstet ist)

Kopfbedeckung: Akademy Beret (Verhindert den Status „verzaubert“, wenn es ausgerüstet ist)

Kampfanzug: Akademy-Tunika (Gewährt Panzer, solange sie ausgerüstet ist)

Accessoire: Ring der Begabung (Erhöht JP, wenn er ausgerüstet ist)

Verbrauchbare Gegenstände: Phönix-Down x10

Schwarze Ausrüstung für Ramza

Rote Ausrüstung für Ramza