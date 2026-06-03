Final Fantasy VII Rebirth: Ab sofort für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erhältlich

Einer der größten PlayStation-exklusiven Titel der vergangenen Jahre ist ab sofort auch auf weiteren Plattformen verfügbar. Mit dem heutigen Release von Final Fantasy VII Rebirth können nun auch Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox PC mit Xbox Play Anywhere sowie Nintendo Switch 2 in das gefeierte Rollenspiel-Abenteuer eintauchen.

Der zweite Teil des Final Fantasy VII Remake-Projekts erschien ursprünglich für PlayStation 5 und wurde später für PC veröffentlicht. Mit dem Launch auf Xbox und Nintendo Switch 2 sind nun sowohl Final Fantasy VII Remake Intergrade als auch Final Fantasy VII Rebirth auf allen aktuellen Plattformen spielbar. Damit können sich Fans optimal auf den dritten Teil der Trilogie vorbereiten, der sich bereits in Entwicklung befindet und ebenfalls Multiplattform erscheint.

Zusätzlich führt Square Enix eine neue Game-Boost-Funktion ein. Das optionale Feature erleichtert den Einstieg und bietet unter anderem unbegrenzte MP und TP, dauerhaft verfügbare Limit- und ATB-Leisten, 9.999 Schadenspunkte sowie einen vereinfachten Erwerb von Waffenfertigkeiten. Die Funktion steht auch für die bestehenden Versionen auf PlayStation 5 und PC zur Verfügung.

Wer das Abenteuer zunächst ausprobieren möchte, kann auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 eine kostenlose Demo herunterladen. Diese umfasst die ersten beiden Kapitel des Spiels, darunter den Rückblick mit Cloud und Sephiroth sowie die Erkundung der Grasland-Region. Der erspielte Fortschritt kann anschließend in die Vollversion übernommen werden.

In Final Fantasy VII Rebirth verlassen Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII die Grenzen von Midgar und erkunden die offene Welt des Planeten. Auf ihrer Reise treffen sie auf bekannte Figuren wie Yuffie und Cait Sith, während die Jagd auf Sephiroth die Gruppe durch zahlreiche neue Regionen führt.

Final Fantasy VII Rebirth ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PC erhältlich.