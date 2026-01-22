Final Fantasy VII Rebirth: Angeblich 2026 für Xbox – Insider bestätigt Release erneut

Die Gerüchteküche rund um Final Fantasy 7 Rebirth brodelt weiter: Laut einem neuen Bericht von Insider Gaming hat der bekannte Leaker NateTheHate erneut bestätigt, dass der Titel 2026 auf Xbox erscheinen soll.

Die Aussage stammt aus einem aktuellen Post auf X (ehemals Twitter), in dem er sich bei der Community für die Auszeichnung als Leaker of the Year bedankte.

In den Kommentaren wurde Nate direkt gefragt, ob der Xbox‑Releaseplan für 2026 weiterhin gelte – seine Antwort: „Yes.“ Damit bekräftigt er eine frühere Behauptung von September 2025, die bereits vor Monaten für Diskussionen sorgte.

Nebenbei ließ Nate durchblicken, dass er dieses Jahr sogar versuchen möchte, etwas zu Half‑Life 3 zu leaken – ein Satz, der die Szene natürlich sofort elektrisiert hat. Außerdem deutete er an, dass in seinem nächsten Podcast möglicherweise neue Leaks auftauchen könnten.