Final Fantasy VII Rebirth: Angeblich 2026 für Xbox – Insider bestätigt Release erneut

18 Autor: , in News / Final Fantasy VII Rebirth
Übersicht
Image: Square Enix

„Leaker des Jahres“ NateTheHate bekräftigt: Final Fantasy 7 Rebirth soll 2026 auf Xbox erscheinen.

Die Gerüchteküche rund um Final Fantasy 7 Rebirth brodelt weiter: Laut einem neuen Bericht von Insider Gaming hat der bekannte Leaker NateTheHate erneut bestätigt, dass der Titel 2026 auf Xbox erscheinen soll.

Die Aussage stammt aus einem aktuellen Post auf X (ehemals Twitter), in dem er sich bei der Community für die Auszeichnung als Leaker of the Year bedankte.

In den Kommentaren wurde Nate direkt gefragt, ob der Xbox‑Releaseplan für 2026 weiterhin gelte – seine Antwort: „Yes.“ Damit bekräftigt er eine frühere Behauptung von September 2025, die bereits vor Monaten für Diskussionen sorgte.

Nebenbei ließ Nate durchblicken, dass er dieses Jahr sogar versuchen möchte, etwas zu Half‑Life 3 zu leaken – ein Satz, der die Szene natürlich sofort elektrisiert hat. Außerdem deutete er an, dass in seinem nächsten Podcast möglicherweise neue Leaks auftauchen könnten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy VII Rebirth

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Gunslinger 39230 XP Bobby Car Rennfahrer | 22.01.2026 - 08:53 Uhr

    Dass Rebirth in diesem Jahr erscheinen wird, ist jetzt aber keinen große Überraschung, oder?

    0

Hinterlasse eine Antwort