Final Fantasy VII Rebirth: Demo liefert ersten Eindruck zur Performance

Eine bereits veröffentlichte Demo von Final Fantasy VII Rebirth sorgt aktuell für Diskussionen, vor allem mit Blick auf die technische Umsetzung auf der Switch 2.

Erste Analysen zeigen, dass die Hybrid-Konsole trotz erwartbarer Einschränkungen eine solide Performance liefert. Die Auflösung bewegt sich im Docked-Modus dynamisch zwischen etwa 540p und 1080p, während im Handheld-Modus Werte zwischen rund 380p und 756p erreicht werden.

Zusätzlich kommen moderne Effekte wie Screen Space Reflections und Ambient Occlusion zum Einsatz, um die Bildqualität weiter aufzuwerten. Ziel der Entwickler ist es dabei, eine möglichst stabile Framerate von 30 FPS zu halten, was durch gezielte Optimierungen unterstützt wird.

Auch auf Xbox Series X|S zeigt sich die Demo technisch stabil, wobei hier naturgemäß weniger Kompromisse notwendig sind.

Die Demo fällt insgesamt umfangreich aus und bietet Spielern bereits einen guten Eindruck davon, wie sich das ambitionierte RPG auf den unterschiedlichen Plattformen spielt – mit einer Switch 2-Version, die deutlich stärker ausfällt, als viele erwartet hatten.