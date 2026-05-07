Final Fantasy VII Rebirth: Demo liefert ersten Eindruck zur Performance

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Image: Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth Switch 2 Demo überrascht mit starker Performance.

Eine bereits veröffentlichte Demo von Final Fantasy VII Rebirth sorgt aktuell für Diskussionen, vor allem mit Blick auf die technische Umsetzung auf der Switch 2.

Erste Analysen zeigen, dass die Hybrid-Konsole trotz erwartbarer Einschränkungen eine solide Performance liefert. Die Auflösung bewegt sich im Docked-Modus dynamisch zwischen etwa 540p und 1080p, während im Handheld-Modus Werte zwischen rund 380p und 756p erreicht werden.

Zusätzlich kommen moderne Effekte wie Screen Space Reflections und Ambient Occlusion zum Einsatz, um die Bildqualität weiter aufzuwerten. Ziel der Entwickler ist es dabei, eine möglichst stabile Framerate von 30 FPS zu halten, was durch gezielte Optimierungen unterstützt wird.

Auch auf Xbox Series X|S zeigt sich die Demo technisch stabil, wobei hier naturgemäß weniger Kompromisse notwendig sind.

Die Demo fällt insgesamt umfangreich aus und bietet Spielern bereits einen guten Eindruck davon, wie sich das ambitionierte RPG auf den unterschiedlichen Plattformen spielt – mit einer Switch 2-Version, die deutlich stärker ausfällt, als viele erwartet hatten.

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10 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 213995 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.05.2026 - 08:03 Uhr

    Läuft also verhältnismäßig gut.
    Das Spiel ansich ist auf jeden Fall ne Wucht.
    Bin echt gespannt, ob der 3te Teil im Juni angekündigt wird.

    0
  2. JAG THE GEMINI 149480 XP Master-at-Arms Onyx | 07.05.2026 - 08:03 Uhr

    Autsch…. Die Switch 2 FF7 Rebirth Handheld Auflösung SCHMERZT aber Hauptsache
    UPSCALING!
    Aber ich kaufe es weder für die NS2 noch für die Xbox Series X

    0
  3. Vayne1986 49735 XP Hooligan Bezwinger | 07.05.2026 - 08:04 Uhr

    Mit der Demo dürfte ich schon fast fertig sein. Alle Nebenaktivitäten abgeschlossen. 16 Stunden Spielzeit und das für eine Demo. Freue mich auf die Vollversion im Juni. 🥰

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  4. Robilein 1262330 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.05.2026 - 08:24 Uhr

    Die Demo gefällt mir ausgesprochen gut. Ich freue mich drauf und bin echt gespannt wie’s weitergeht. Wird natürlich auf der Series X gezockt.

    @Vayne1986 wow sauber, es gibt Spiele die nicht so lange dauern😂

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  6. Katanameister 417500 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 07.05.2026 - 09:01 Uhr

    Würde es niemals auf der Switch spielen, die Series X wird einen guten Job machen.

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  7. Homunculus 305940 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.05.2026 - 09:04 Uhr

    380/540p.. mit 30fps.. oi.

    Hab bei der Demo auf der SX direkt so eingestellt, dass die Performance priorisiert wird. Geringe FPS ist bei dem Spiel mäh.

    Mal sehen ob ich die Demo noch beende.. die ganzen Nebenaufgaben killen eher meine Lust.

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