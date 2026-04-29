Final Fantasy VII Rebirth: Demo-Trailer veröffentlicht – Fortschritt übertragbar in Vollversion

Für Final Fantasy VII Rebirth ist eine spielbare Demo für Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S verfügbar, wie wir bereits gestern berichtet haben, die Spielern einen frühen Einblick in das Rollenspiel ermöglicht. Nun legt Square Enix einen Trailer zur Demo nach.

Square Enix stellt damit erstmals eine Version des Titels auf weiteren Plattformen bereit und erweitert die bisherige Veröffentlichung deutlich um neue Hardware-Zielsysteme.

Ein zentrales Feature der Demo ist die Möglichkeit, den erarbeiteten Spielstand in die Vollversion zu übernehmen. Diese erscheint am 3. Juni 2026 und knüpft direkt an den Fortschritt aus der Testversion an.

Die Demo dient damit nicht nur als spielbare Vorschau, sondern auch als direkter Einstieg in das vollständige Spielerlebnis, ohne Fortschrittsverlust beim Wechsel zur Hauptversion.