Final Fantasy VII Rebirth: Director macht Hoffnung auf Xbox-Launch

Seit dem 29. Februar 2024 ist Final Fantasy VII Rebirth für PlayStation 5 erhältlich. Das Rollenspiel von Square Enix wurde dort mit einer zeitlichen Exklusivität veröffentlicht, die damals mit drei Monaten angegeben wurde.

Bisher ist Final Fantasy VII Rebirth aber nicht für Xbox erschienen. Doch Director Naoki Hamaguchi macht Xbox-Spielern jetzt Hoffnung, denn man wolle „so viele Spieler wie möglich erreichen“, wie er in einem Interview erzählte.

„In Hinsicht auf Final Fantasy 7 können wir im Moment noch nichts sagen, aber ich möchte Final Fantasy 7 und die Remake-Reihe so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen, also wollen wir diese Situation, diese Umgebung schaffen, in der mehr Spieler die Spiele in Zukunft spielen können, und wir wollen in diese Richtung schauen“, sagte er gegenüber GamesRadar.