Final Fantasy VII Rebirth: Enormer Speicherplatzbedarf für Xbox und PC bekannt

Die Speicheranforderungen von Final Fantasy VII Rebirth auf Xbox fallen kurz vor Release deutlich aus.

Kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth sind die Speicheranforderungen bekannt geworden, die auf Xbox Series X|S mit über 169 GB ungewöhnlich hoch ausfallen.

Laut Angaben im Xbox Store benötigen Spieler konkret 169,36 GB freien Speicherplatz, um das Rollenspiel installieren zu können. Damit zählt der Titel zu den größeren Releases auf der Plattform.

Im Vergleich dazu fällt die PC-Version nur geringfügig kleiner aus. Hier werden 162,56 GB benötigt, was den insgesamt hohen Umfang des Spiels unterstreicht.

Parallel dazu sind nach wie vor Vorbestellungen möglich. Final Fantasy VII Rebirth kann sowohl in einer Standard- als auch in einer Deluxe Edition erworben werden.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 3. Juni 2026 für Xbox Series X|S.