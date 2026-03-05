Final Fantasy VII Rebirth: ESRB stuft das RPG offiziell für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 ein

Final Fantasy VII Rebirth macht den nächsten großen Schritt: Die ESRB hat das Rollenspiel offiziell für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 eingestuft. Gleichzeitig wurde der 3. Juni als Starttermin genannt.
Final Fantasy VII Rebirth zählt zu den größten RPG‑Erfolgen der letzten Jahre und dürfte auf Xbox Series X/S und Switch 2 viele neue Spieler anziehen.
Werdet ihr zum Release am 3. Juni dabei sein?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe es schon für die PS5 durchgespielt. Bin da raus.
Längst vorbestellt im Island Store für 33 Euro^^
Warte auf die Komplettedition mit Teil 3.
Bin gerade mitten in Teil 1 und bin zwiegespalten.
Alles in Allem ist es schon gut, vorallem für Nostalgiker, nur das Kampfsystem ist *imo* daneben.
Was ich auf dem normalem SG manchmal auf die Fresse bekomme ist abnormal, zumal ich die Treffer teils nicht mal nachvollziehen kann. Plötzlich ist die halbe Leiste weg und Cloud hat nicht mal gezuckt.
In nahezu jedem größeren Kampf komm ich in die Situation wo irgendwann Dauerheilen für alle 2-3 Charaktere angesagt ist, weil die HP genau so schnell schrumpfen wie ich sie versuche wieder aufzubauen.
Dazu die quasi tatenlosen NPCs und das Fokusieren der Gegner auf genau den Charakter den man gerade steuert.
Dank Pile of Shame hab ich somit erfolgreich den PS5 Release ausgesessen, hätte nicht gedacht FF jemals auf der Xbox zu spielen.