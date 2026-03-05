Final Fantasy VII Rebirth: ESRB stuft das RPG offiziell für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 ein

Die ESRB stuft das RPG Final Fantasy VII Rebirth offiziell für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 ein.

Final Fantasy VII Rebirth macht den nächsten großen Schritt: Die ESRB hat das Rollenspiel offiziell für Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 eingestuft. Gleichzeitig wurde der 3. Juni als Starttermin genannt.

Final Fantasy VII Rebirth zählt zu den größten RPG‑Erfolgen der letzten Jahre und dürfte auf Xbox Series X/S und Switch 2 viele neue Spieler anziehen.

Werdet ihr zum Release am 3. Juni dabei sein?