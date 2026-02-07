Final Fantasy VII Rebirth: FF7-Rollenspiel schrumpft auf Switch 2

10 Autor: , in News / Final Fantasy VII Rebirth
Übersicht
Image: Square Enix

FF7 Rebirth schrumpft auf Switch 2 – Steam‑Deck‑Optimierung spart über 40 GB ein!

In einem neuen Statement verriet Naoki Hamaguchi, dass die Entwicklung von Final Fantasy VII Rebirth für das Steam Deck einen unerwarteten Nebeneffekt hatte: Die technischen Optimierungen, die ursprünglich für Valves Handheld vorgenommen wurden, ermöglichten es dem Team, die Switch‑2‑Version deutlich effizienter zu gestalten.

Auf PS5 und PC liegt Rebirth bei etwa 150 GB. Durch gezielte Daten‑Optimierung, Asset‑Kompression und Streaming‑Anpassungen konnte Square Enix die Switch‑2‑Fassung jedoch auf 102 GB reduzieren – ein enormer Unterschied für ein Spiel dieser Größe.

Hamaguchi formulierte es so: „Wir nutzen die Erkenntnisse aus der Optimierung für das Steam Deck, um auch die Switch 2-Version zu verbessern, einschließlich der Reduzierung der Gesamtdatengröße.“

Für viele von euch ist das ein spannender Einblick in moderne Multiplattform‑Entwicklung. Die Switch 2 profitiert hier direkt von Optimierungsprozessen, die eigentlich für ein völlig anderes Gerät gedacht waren – und zeigt, wie stark sich technische Learnings zwischen Plattformen übertragen lassen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy VII Rebirth

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 314400 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.02.2026 - 20:09 Uhr

    Videos kleiner codieren weil der Bildschirm eh klein ist dürfte kein Hexenwerk sein.
    Ich glaube trotzdem dass es der Segen schwächerer Systeme ist die Entwickler zum umdenken zu zwingen, sonst läuft es wie auf dem PC.

    0
  3. Robilein 1213290 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.02.2026 - 20:17 Uhr

    Super, vielleicht hast das dann Auswirkungen auf den Xbox Release🙂

    0
  7. Thagor90 14120 XP Leetspeak | 07.02.2026 - 21:11 Uhr

    Schon mal ne super Optimierung, aber trotzdem Recht groß für den verhältnismäßig kleinen Switch Speicher.

    0
    • Katsuno221 5300 XP Beginner Level 3 | 07.02.2026 - 21:34 Uhr
      Antwort auf JAG THE GEMINI

      Ja genau deswegen. Jrpg waren immer schon mit die größten Spiele, schon zu ps1 Zeiten brauchte man für sie 2 bis 4 Disks.
      Viele Synchronisationen, Stundenlange 4k Cinematics und eine extrem große Welt gefüllt mit unendlich vielen verschiedenen Objekten und Animationen. Das ist kein 5qm Shooter der die hälfte der Daten vom Server bekommt 😅

      0
      • JAG THE GEMINI 140320 XP Master-at-Arms Bronze | 07.02.2026 - 22:02 Uhr
        Antwort auf Katsuno221

        150 GB für eine Singleplayer Erfahrung und heutzutage gibt es Kaum noch Gigabyte Schwere CGI Cutscenes da in Echtzeit gerendert! Das ist eine ZUMUTUNG und wie man sieht kann anständiges Komprimieren und Programmieren immer noch für massig verkleinerung sorgen!

        0

Hinterlasse eine Antwort