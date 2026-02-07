Final Fantasy VII Rebirth: FF7-Rollenspiel schrumpft auf Switch 2

In einem neuen Statement verriet Naoki Hamaguchi, dass die Entwicklung von Final Fantasy VII Rebirth für das Steam Deck einen unerwarteten Nebeneffekt hatte: Die technischen Optimierungen, die ursprünglich für Valves Handheld vorgenommen wurden, ermöglichten es dem Team, die Switch‑2‑Version deutlich effizienter zu gestalten.
Auf PS5 und PC liegt Rebirth bei etwa 150 GB. Durch gezielte Daten‑Optimierung, Asset‑Kompression und Streaming‑Anpassungen konnte Square Enix die Switch‑2‑Fassung jedoch auf 102 GB reduzieren – ein enormer Unterschied für ein Spiel dieser Größe.
Hamaguchi formulierte es so: „Wir nutzen die Erkenntnisse aus der Optimierung für das Steam Deck, um auch die Switch 2-Version zu verbessern, einschließlich der Reduzierung der Gesamtdatengröße.“
Für viele von euch ist das ein spannender Einblick in moderne Multiplattform‑Entwicklung. Die Switch 2 profitiert hier direkt von Optimierungsprozessen, die eigentlich für ein völlig anderes Gerät gedacht waren – und zeigt, wie stark sich technische Learnings zwischen Plattformen übertragen lassen.
Videos kleiner codieren weil der Bildschirm eh klein ist dürfte kein Hexenwerk sein.
Ich glaube trotzdem dass es der Segen schwächerer Systeme ist die Entwickler zum umdenken zu zwingen, sonst läuft es wie auf dem PC.
Wenn der Wille da ist, gibt es auch einen Weg 😉.
Super, vielleicht hast das dann Auswirkungen auf den Xbox Release🙂
Super. 👍🏻
Da sieht man was gute Programmierer alles Leisten können.
Finde ich super 👍🏻
Schon mal ne super Optimierung, aber trotzdem Recht groß für den verhältnismäßig kleinen Switch Speicher.
Ursprünglich ist FF7 Rebirth 150GB groß!??
Ein SP JRPG!? WTF 😑
Ja genau deswegen. Jrpg waren immer schon mit die größten Spiele, schon zu ps1 Zeiten brauchte man für sie 2 bis 4 Disks.
Viele Synchronisationen, Stundenlange 4k Cinematics und eine extrem große Welt gefüllt mit unendlich vielen verschiedenen Objekten und Animationen. Das ist kein 5qm Shooter der die hälfte der Daten vom Server bekommt 😅
150 GB für eine Singleplayer Erfahrung und heutzutage gibt es Kaum noch Gigabyte Schwere CGI Cutscenes da in Echtzeit gerendert! Das ist eine ZUMUTUNG und wie man sieht kann anständiges Komprimieren und Programmieren immer noch für massig verkleinerung sorgen!