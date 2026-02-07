Final Fantasy VII Rebirth: FF7-Rollenspiel schrumpft auf Switch 2

In einem neuen Statement verriet Naoki Hamaguchi, dass die Entwicklung von Final Fantasy VII Rebirth für das Steam Deck einen unerwarteten Nebeneffekt hatte: Die technischen Optimierungen, die ursprünglich für Valves Handheld vorgenommen wurden, ermöglichten es dem Team, die Switch‑2‑Version deutlich effizienter zu gestalten.

Auf PS5 und PC liegt Rebirth bei etwa 150 GB. Durch gezielte Daten‑Optimierung, Asset‑Kompression und Streaming‑Anpassungen konnte Square Enix die Switch‑2‑Fassung jedoch auf 102 GB reduzieren – ein enormer Unterschied für ein Spiel dieser Größe.

Hamaguchi formulierte es so: „Wir nutzen die Erkenntnisse aus der Optimierung für das Steam Deck, um auch die Switch 2-Version zu verbessern, einschließlich der Reduzierung der Gesamtdatengröße.“

Für viele von euch ist das ein spannender Einblick in moderne Multiplattform‑Entwicklung. Die Switch 2 profitiert hier direkt von Optimierungsprozessen, die eigentlich für ein völlig anderes Gerät gedacht waren – und zeigt, wie stark sich technische Learnings zwischen Plattformen übertragen lassen.