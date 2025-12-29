Final Fantasy VII Rebirth: Hamaguchi verspricht 2026 wird das größte Jahr der gesamten Saga

Naoki Hamaguchi, der Director von Final Fantasy VII Rebirth, hat in seiner Neujahrsbotschaft angekündigt, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für die gesamte Final Fantasy VII‑Reihe wird.

Er erklärt, dass das Team darauf vorbereitet ist, den Wert des FFVII‑Franchise weiter zu steigern und die Multi‑Plattform‑Strategie auszubauen. Square Enix wird so die Reichweite der Marke vergrößern und mehr Spielern Zugang zu den aktuellen und kommenden FFVII‑Titeln ermöglichen.

Hamaguchi betont, dass sich die Entwicklung zunehmend auf den Höhepunkt der Remake‑Reihe zubewegt. Das Team will alle Kräfte darauf konzentrieren, den nächsten Titel einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen und sicherzustellen, dass die Neuinterpretation von Final Fantasy VII langfristig beliebt bleibt.

Gleichzeitig kündigt er an, dass neue kreative Herausforderungen angenommen werden, um euch das FFVII‑Universum auf vielfältigere und tiefere Weise erleben zu lassen.

Die Botschaft macht deutlich, dass 2026 ein Jahr wird, in dem Square Enix die FFVII‑Marke strategisch ausbaut, neue Inhalte vorbereitet und die Remake‑Reihe in ihre finale Phase führt.