Final Fantasy VII Rebirth: Jetzt mit 20% Rabatt und Boni für Xbox vorbestellen

Final Fantasy VII Rebirth setzt seinen Triumphzug fort: Nach mehr als 125 Spitzenwertungen und 40 „Game of the Year“-Awards erscheint das gefeierte Rollenspiel am 3. Juni 2026 erstmals für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC über Xbox Play Anywhere und Xbox Cloud Gaming.
Digitale Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich – und das mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 20 Prozent. Wer sich für die Digital Deluxe Edition auf Switch 2 oder Xbox entscheidet, erhält zusätzliche Materia, Rüstungen sowie die digitalen Extras der Edition, darunter Artbook und Mini‑Soundtrack.
Auch im Handel gibt es einen besonderen Bonus: Die Switch‑2‑Retailversion wird mit einer exklusiven Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Zack Fair‑Karte ausgeliefert, illustriert von Tetsuya Nomura, solange der Vorrat reicht.
Parallel dazu hat Square Enix einen neuen Trailer zur Nintendo‑Switch‑2‑Edition veröffentlicht, der zeigt, wie das Rollenspiel auf der neuen Hardware umgesetzt wurde.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist ja lieb, dass Square Enix ein existierendes Spiel in drei Spiele zerhackstückelt, mit einem alten Spiel so noch zusätzliche 3x abkassieren kann und im Zuge des Launches von jedem Spiel-Drittel dann nochmal ordentlich Kasse machen kann. Ich habe höchsten Respekt davor, wenn Publisher/Entwickler den Gamern Respekt zollen anstatt einfach nur Abkassieren zu wollen 🙂
(Ja, mir ist bewusst, dass sie auch viel Arbeit reingesteckt haben, die alte Idee nochmal neu umzusetzen. Muss ich ja trotzdem nicht alles super finden, was SE da macht :-P)
Die Ur-Version gibt es auch noch im Store. Kaufst halt die
Stimmt natürlich. Ich bin einfach genervt davon, wie das alles geplant und umgesetzt wurde inkl. der Änderung der Story, damit auch bloß alle das Ding nochmal neu kaufen.
Die Veröffentlichung über 10 Jahre hinweg finde ich am fürchterlichsten daran.
Für mich ist das ein neues Spiel
Also egal, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ist ja fast wie in einer Beziehung. 😂
Bei einem Remake heißt es: Ist doch das gleiche Spiel, sollen lieber was Neues entwickeln.
Ein Remaster ist dann wieder zu wenig, und wenn man aus einem früher sehr beliebten Spiel drei große neue Spiele macht, ist es auch wieder falsch. 🤣
Kommt immer drauf an, wie stark Kohle als treibende Kraft dahinter steckt. Hätte das Spiel auch funktioniert, wenn man die Story nicht geändert hätte? Vermutlich ja (hat ja schon funktioniert).
Wurde die Story einfach nur geändert, damit man im Marketing sagen kann, dass es sich lohnt, das Spiel zu kaufen, weil es eine neue Geschichte hat? Vermutlich ja -.-
Ur Version ist eh das bessere Spiel 👌🏻😊
Hab ich aber schon für 4 Konsolen.
FF7 ist aber auch ein Phänomen und hat nicht nur eine Generation geprägt, sondern Gaming allgemein.
Ich war anfangs skeptisch. FFX ist auch mein all time Favorit. Aber nach den beiden Titeln bin ich mittlerweile froh, dass sie es auf 3 Teile machen. Hat das Spiel einfach verdient. Und wenn ich so auf die gamer von morgen gucke – ist doch mega, wenn die dann irgendwann die Ultimate Edition kaufen können und hunderte an Spielstunden mit FF7 vor sich haben.
Kommt in die Familiensammlung ☺️
Im Isländischen Store ist es nochmal ca. 10€ günstiger. Ich warte aber noch auf einen richtigen Deal 29€ oder so max. FF ist eh so eine Sache, eigentlich gute Spiele, aber fertig spielen tue ich sie nie, einzig FF15 habe ich sogar mehrmals durch.
Lustig, dass du gerade einen der schwächsten Hauptteile sogar mehrmals durchgespielt hast 😅
Ich verstehe nicht wieso das der schwächste sein soll. Tatsächlich fand ich war das der Beste von Allen. Die anderen habe ich alle nur max. bis zur Mitte gespielt, die werden alle schnell langweilig. Der Spannungsbogen fängt immer mega hoch an und dropped dann immens, der schwächste Teil finde ich 1-6 (wobei hier noch das alter eine Rolle spielt) und Teil 16, bzw. Teil 9 der ist eigentlich noch schlimmer.
Ich sagte nicht der schwächste, aber einer der schwächeren. Man merkt dem Spiel hat extrem an, das es in der Entwicklungshölle gefangen war. Das Spiel war komplett unfertig im letzten Drittel.
Kenne das 😂 8 und 15 sind meine liebsten Teile aber alle anderen feiern und echt 0 Ahnung wieso sogar 16 mehr was ja dank Playstation feeling nur n Film war mit nur 10% des gameplays von 15 🤷♂️.
15 war so ein tolles FF, ja es hatte paar Abstriche während der Entwicklung gegeben. Die eigentlich mit den DLC ergänzt werden sollten, aber da erschienen ja leider nicht mehr alle..
Am negativsten ist es mir aber persönlich nur in Tenebrae aufgefallen.
Das war echt so, da hier sind wir am Bhf, Boss und weiter. Lunas DLC hätte sicher dort gespielt.
Kurz vor Ende, wenn man durch da Labyrinth mit Noc streift, wurde von vielen Spielern kritisiert, zu langgezogenen und bla.. ich fand es so perfekt und baute ein Gefühl der Hilflosigkeit und Einsamkeit auf.
Dann das Ende vorm Thronsaal und danach der Titelscreen.. Boar, bei mir brachen da alle Deiche.
Wenn man vorher die Trailer (Dawn und Omen), den Anime und CGI Film gesehen hatte, war das so ein bewegendes Abenteuer.
Den Dawn Trailer finde ich da besonders gut, wo Regis seinen kleinen Sohn in den Armen hält und anfängt zu weinen.. erst nach dem Spiel weiß man wieso.
16 auf der anderen Seite.. puh.. ich mag die Charas und die Story auch, aber wie das Spiel aufgebaut ist.. es fühlt sich einfach so sehr wie ein MMO an. Laufe von Quest zu Quest, bevor du aber mit Story weitermachen kannst musst du noch zig Fetch Quest machen. Der MMO Eindruck verstärkt sich auch durch die NPC, die alle aussehen, als würden sie aus FF14 stammen. Hab das Spiel bis heute nicht beendet obwohl ich fast durch bin 😅
Und zu acht.. es hat Züge!!
Spaß beiseite 7-10 und 15 sind meine absoluten Favoriten. 8 war so anders und ich liebe es genau deswegen. Es hätte auch so viele gute GF.
Ach DA gibt es nen Rabatt als ENTSCHäDIGUNG für die Wartezeit ala Death Stranding und SH2 aber FF7 Remake nicht!?
Supi 😑
Edit. Grad geschaut… Sind eh nur 2€ lol
Sind 12€.
Hätte gern mehr sein dürfen.
Bei Remake gab es auch einen „Rabatt“..
Man bekam das Original FFVII gratis mit dazu!! Ui ui ui!!!
FF7 Intergrade 49€
FF7 Rebirth 47€
Oder nicht?
Und ich hatte wie viele andere bereits OG FF7 xD
Rebirth kostet aber halt regulär 59,99€
47,99€ während Rabattaktion.
Remake regular 49,99€.
Jo, darum war das auch für mich komplett uninteressant.. hab das Original früher auf PS1 gespielt und seitdem auf zig anderen Plattformen, inklusive XB. 50% Vorbesteller Rabatt wie bei Death Stranding hätten bei einem fast 6 Jahre alten Spiel drinne sein sollen.
Ach Rebirth kostet eigentlich 59€? Ok dann ist es immerhin Etwas 👍
Ps. Ich hab OoG FF7 damals auf PC gespielt
Ich denke, dass ich auch warte bis Teil 3 rauskommt und werde das dann als Kollektion kaufen.
Ist vielleicht am Besten so
Wie lange gilt der Rabatt?
Bis 02.06.2026, lustiges Datum zum 06.02.2026 😅.
Gott sei dank..dann reicht es mir wenn ich es mir spätestens im Mai vorbestelle
Danke für die Infos. 💚
Habe ich auf meiner Wunschliste gesetzt und wird Ende Mai vorbestellt. ♥️
Hab jetzt so lange gewartet, da kann ich auch noch weiter warten, bis Teil 3 und danach dann ziemlich sicher eine Complete Collection aller 3 Spiele erscheint.
Dito!
Danke für die Info aber ist nicht meine Spiele Reihe.