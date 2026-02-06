Final Fantasy VII Rebirth: Jetzt mit 20% Rabatt und Boni für Xbox vorbestellen

Vorbestellungen zu Final Fantasy VII Rebirth starten mit 20%-Rabatt und Boni auf allen Plattformen.

Final Fantasy VII Rebirth setzt seinen Triumphzug fort: Nach mehr als 125 Spitzenwertungen und 40 „Game of the Year“-Awards erscheint das gefeierte Rollenspiel am 3. Juni 2026 erstmals für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und PC über Xbox Play Anywhere und Xbox Cloud Gaming.

Digitale Vorbestellungen sind ab sofort auf allen Plattformen möglich – und das mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 20 Prozent. Wer sich für die Digital Deluxe Edition auf Switch 2 oder Xbox entscheidet, erhält zusätzliche Materia, Rüstungen sowie die digitalen Extras der Edition, darunter Artbook und Mini‑Soundtrack.

Auch im Handel gibt es einen besonderen Bonus: Die Switch‑2‑Retailversion wird mit einer exklusiven Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Zack Fair‑Karte ausgeliefert, illustriert von Tetsuya Nomura, solange der Vorrat reicht.

Parallel dazu hat Square Enix einen neuen Trailer zur Nintendo‑Switch‑2‑Edition veröffentlicht, der zeigt, wie das Rollenspiel auf der neuen Hardware umgesetzt wurde.