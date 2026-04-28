Final Fantasy VII Rebirth: Kostenlose Demo jetzt für Xbox Series X|S verfügbar

Square Enix hat eine kostenlose Demo von Final Fantasy VII Rebirth veröffentlicht und erweitert damit die Verfügbarkeit des gefeierten RPGs erstmals auf Nintendo Switch 2 sowie Xbox Series X|S und Xbox für PC.

Die Demo unterstützt zudem Xbox Play Anywhere, wodurch Fortschritte plattformübergreifend übernommen werden können.

Spieler können ihr Abenteuer sofort beginnen und erhalten beim späteren Kauf der Vollversion zusätzliche Belohnungen. Dazu gehören unter anderem der Kupo-Talisman, der die Chance auf zusätzliche Synthese-Materialien erhöht, sowie ein Überlebensset für den Spielstart.

Die Demo umfasst die ersten beiden Kapitel der Vollversion. In Kapitel 1 erleben Spieler einen Rückblick auf den sogenannten „Nibelheim-Vorfall“, bei dem Cloud Strife und Sephiroth gemeinsam eine Mission in Clouds Heimatdorf untersuchen. Dabei werden erste Hinweise auf eine tiefere Bedrohung sichtbar, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflusst.

Kapitel 2 führt die Gruppe in die Grasland-Region, wo mehrere Stunden Gameplay mit Erkundung, Nebenquests, Kämpfen und dem Kartenspiel „Blut der Königin“ geboten werden. Das Kampfsystem kombiniert weiterhin Echtzeit-Action mit strategischen Befehlen und wurde um neue Synchro-Fertigkeiten erweitert. Zusätzlich ermöglicht die Game-Boost-Funktion einen erleichterten Spielfokus mit unbegrenzten TP und MP sowie einer konstant gefüllten ATB-Leiste.

Die Handlung von Final Fantasy VII Rebirth setzt nach der Flucht aus Midgar an. Cloud, Tifa, Barret, Aerith und Red XIII erkunden die weitläufige Welt außerhalb der Stadt und treffen auf neue Verbündete wie Yuffie und Cait Sith, während sie der Bedrohung durch Sephiroth folgen.

Das Rollenspiel ist bereits für PC und PlayStation 5 erhältlich und wurde international vielfach ausgezeichnet, darunter über 125 Höchstwertungen und mehr als 40 „Game of the Year“-Awards. Mit der Veröffentlichung auf weiteren Plattformen wird die Remake-Trilogie von Final Fantasy VII zunehmend auf allen modernen Systemen zugänglich, während sich der dritte Teil der Reihe bereits in Entwicklung befindet.

Spieler können die Vollversion für Nintendo Switch 2 oder Xbox vorbestellen, um folgende Boni zu erhalten:

Digital Edition Standard – Enthält die Beschwörer-Materia Choco-Chic und Mogry-Trio sowie die Rüstungsgegenstände Shinra-Reif Typ II und Midgar-Reif MK-II. Digital Deluxe Edition – Enthält alle Boni der Standard Edition sowie die Beschwörer-Materia „Zauberpott“, das Accessoire „Lebensspendendes Halsband“, die Rüstung „Orchideenarmreif“ sowie ein digitales Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack.

Physische Edition – Wer eine Einzelhandelsversion für Nintendo Switch 2 vorbestellt, erhält eine Magic: The Gathering – FINAL FANTASY Zack Fair-Karte mit einer Illustration von Tetsuya Nomura dazu. Nur solange der Vorrat reicht.

Beide digitale Versionen sind bis zum 10. Juni 2026 mit 20 % Rabatt erhältlich.