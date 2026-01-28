Final Fantasy VII Rebirth: Portierung für Xbox bestätigt

Die Portierung von Final Fantasy VII Rebirth für Xbox Series X|S wurde offiziell bestätigt.

Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake-Reihe, hat in einem neuen X‑Post bestätigt, dass sowohl der dritte Teil der Trilogie für Xbox Series X|S als auch Final Fantasy VII Rebirth erscheinen werden.

Er zeigte sich erfreut darüber, wie gut Xbox‑Spieler den ersten Teil annehmen, und bedankte sich bei Sarah Bond und Phil Spencer für ihre Unterstützung der Marke.

Bereits Ende 2025 hatte Hamaguchi angekündigt, dass die Reihe künftig auf allen großen Plattformen vertreten sein soll – einschließlich PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.