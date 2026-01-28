Final Fantasy VII Rebirth: Portierung für Xbox bestätigt

Image: Square Enix

Die Portierung von Final Fantasy VII Rebirth für Xbox Series X|S wurde offiziell bestätigt.

Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake-Reihe, hat in einem neuen X‑Post bestätigt, dass sowohl der dritte Teil der Trilogie für Xbox Series X|S als auch Final Fantasy VII Rebirth erscheinen werden.

Er zeigte sich erfreut darüber, wie gut Xbox‑Spieler den ersten Teil annehmen, und bedankte sich bei Sarah Bond und Phil Spencer für ihre Unterstützung der Marke.

Bereits Ende 2025 hatte Hamaguchi angekündigt, dass die Reihe künftig auf allen großen Plattformen vertreten sein soll – einschließlich PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.

  1. Katanameister 310140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 17:58 Uhr

    Sehr schön, wird bestimmt ein Bundle geben mit beiden Titeln und wenn der Dritte kommt auch 🤑.

  2. Homunculus 292680 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.01.2026 - 18:02 Uhr

    Schön dass der Rebirth Port nochmal bekräftigt wird und Remake wohl ganz gut auf XB angenommen wird.

    Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt wie lange Remake PS Exklusiv und dort schon öfters im Sale war.

    Darum für mich auch nur Sale Kandidat.

    Auf Switch soll’s auch gut laufen, hab gelesen, dass die „physische“ Version vielerorts Ausverkauft sei.

  4. Ralle89 74720 XP Tastenakrobat Level 2 | 28.01.2026 - 19:29 Uhr

    Das wird sicherlich einige Freuen 👍🏻👍🏻👍🏻

