Final Fantasy VII Rebirth: Portierung für Xbox bestätigt

Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake-Reihe, hat in einem neuen X‑Post bestätigt, dass sowohl der dritte Teil der Trilogie für Xbox Series X|S als auch Final Fantasy VII Rebirth erscheinen werden.
Er zeigte sich erfreut darüber, wie gut Xbox‑Spieler den ersten Teil annehmen, und bedankte sich bei Sarah Bond und Phil Spencer für ihre Unterstützung der Marke.
Bereits Ende 2025 hatte Hamaguchi angekündigt, dass die Reihe künftig auf allen großen Plattformen vertreten sein soll – einschließlich PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2.
20 Kommentare
Sehr schön, wird bestimmt ein Bundle geben mit beiden Titeln und wenn der Dritte kommt auch 🤑.
Schön dass der Rebirth Port nochmal bekräftigt wird und Remake wohl ganz gut auf XB angenommen wird.
Keine Selbstverständlichkeit, wenn man bedenkt wie lange Remake PS Exklusiv und dort schon öfters im Sale war.
Darum für mich auch nur Sale Kandidat.
Auf Switch soll’s auch gut laufen, hab gelesen, dass die „physische“ Version vielerorts Ausverkauft sei.
Super. Endlich auf Xbox
Das wird sicherlich einige Freuen 👍🏻👍🏻👍🏻
Mittlerweile gibt’s mehr final fantasy games für Xbox Series als für die PS5…