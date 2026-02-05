Final Fantasy VII Rebirth: RPG erscheint im Juni für Switch 2 & Xbox mit Play Anywhere

Square Enix macht ernst. Final Fantasy VII Rebirth, das zweite Kapitel der groß angelegten Remake‑Trilogie, erscheint am 3. Juni 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und als Xbox Play Anywhere‑Titel für PC.

Damit öffnet sich eines der größten JRPG‑Projekte der letzten Jahre für eine deutlich breitere Spielerschaft.

Für alle, die zur Switch‑2‑Retailversion greifen, gibt es einen besonderen Vorbestellerbonus. Solange der Vorrat reicht, erhaltet ihr eine exklusive Magic: The Gathering – Final Fantasy Zack Fair‑Karte, illustriert von Tetsuya Nomura. Digitale Vorbestellerboni sind ebenfalls verfügbar.

Inhaltlich setzt Rebirth genau dort an, wo der erste Teil endete. Cloud und seine Freunde haben Midgar hinter sich gelassen und brechen zu einer Reise über den gesamten Planeten auf, um Sephiroth aufzuhalten. Ihr reitet auf Chocobos, erkundet offene Landschaften und bewegt euch durch eine lebendige, weitläufige Welt, die deutlich größer ausfällt als im Vorgänger.

Im Verlauf der Geschichte erwarten euch neue Features, Begegnungen und Schauplätze. Die Handlung führt euch schließlich zu einem der ikonischsten Orte des Originals – der „Stadt, in der die Cetra einst lebten“.

Mit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth auf Switch 2 und Xbox beginnt ein neues Kapitel der legendären FFVII‑Reise.