Final Fantasy VII Rebirth: RPG erscheint im Juni für Switch 2 & Xbox mit Play Anywhere

Image: Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth kommt auf Switch 2 & Xbox – Release am 3. Juni 2026 offiziell bestätigt!

Square Enix macht ernst. Final Fantasy VII Rebirth, das zweite Kapitel der groß angelegten Remake‑Trilogie, erscheint am 3. Juni 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und als Xbox Play Anywhere‑Titel für PC.

Damit öffnet sich eines der größten JRPG‑Projekte der letzten Jahre für eine deutlich breitere Spielerschaft.

Für alle, die zur Switch‑2‑Retailversion greifen, gibt es einen besonderen Vorbestellerbonus. Solange der Vorrat reicht, erhaltet ihr eine exklusive Magic: The Gathering – Final Fantasy Zack Fair‑Karte, illustriert von Tetsuya Nomura. Digitale Vorbestellerboni sind ebenfalls verfügbar.

Inhaltlich setzt Rebirth genau dort an, wo der erste Teil endete. Cloud und seine Freunde haben Midgar hinter sich gelassen und brechen zu einer Reise über den gesamten Planeten auf, um Sephiroth aufzuhalten. Ihr reitet auf Chocobos, erkundet offene Landschaften und bewegt euch durch eine lebendige, weitläufige Welt, die deutlich größer ausfällt als im Vorgänger.

Im Verlauf der Geschichte erwarten euch neue Features, Begegnungen und Schauplätze. Die Handlung führt euch schließlich zu einem der ikonischsten Orte des Originals – der „Stadt, in der die Cetra einst lebten“.

Mit der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth auf Switch 2 und Xbox beginnt ein neues Kapitel der legendären FFVII‑Reise.

  2. LargeHenry 9540 XP Beginner Level 4 | 05.02.2026 - 18:44 Uhr

    Hab ich damals schon für den PC im Bundle mit Teil 1 gekauft, weil es immer so gelobt wurde. Aber ich habe nicht mal Teil 1 fertig gespielt, weil es mich nur genervt hat und ich habe es über 15 Stunden lang versucht. 😅

  3. JohnWick 81865 XP Untouchable Star 1 | 05.02.2026 - 18:51 Uhr

    Wow also doch schon so früh nach dem Release vom ersten Teil .
    Krass , freu mich drauf 🫡💚

  4. Ralle89 79420 XP Tastenakrobat Level 4 | 05.02.2026 - 19:07 Uhr

    Schön für die Fans der Reihe gönne ich euch allen egal auf welcher Konsole 👍🏻

  5. DrFreaK666 207025 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.02.2026 - 19:27 Uhr

    Noch niemand? Ernsthaft!?
    Na gut: Square hat endlich gecheckt, dass sie mehr verdienen wenn sie multi-platform gehen *Bla-Blubb“

