Final Fantasy VII Rebirth: Startet bald auf Xbox – Launch-Trailer veröffentlicht

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Image: Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth erscheint übermorgen für Xbox Series X|S und zeigt neuen Launch-Trailer.

Nach langer Wartezeit steht der Xbox-Release von Final Fantasy VII Rebirth unmittelbar bevor. Square Enix hat passend dazu den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht und stimmt Spieler auf die morgige Veröffentlichung ein.

Der zweite Teil der Remake-Trilogie erscheint am 3. Juni 2026 für Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2. Bereits jetzt steht zudem eine spielbare Demo zur Verfügung, die einen umfangreichen Einblick in das Abenteuer bietet.

Final Fantasy VII Rebirth setzt die Geschichte von Cloud Strife, Sephiroth und ihren Begleitern fort. Spieler erkunden eine deutlich größere Spielwelt als im Vorgänger und reisen durch weitläufige Regionen, die mit Chocobos, Buggys und weiteren Fortbewegungsmitteln durchquert werden können.

Neben der offenen Erkundung spielen auch die Beziehungen zwischen den Charakteren eine wichtige Rolle. Die Handlung bildet den zweiten Abschnitt der geplanten Trilogie und führt zahlreiche zentrale Ereignisse des ursprünglichen Rollenspielklassikers neu aus.

Für Neueinsteiger enthält das Spiel außerdem eine Zusammenfassung der Ereignisse aus Final Fantasy VII Remake, sodass der Einstieg auch ohne erneutes Durchspielen des ersten Teils möglich ist.

Mit dem morgigen Release erscheint eines der bislang größten Rollenspiele der vergangenen Jahre erstmals auf Xbox Series X|S.

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22 Kommentare Added

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  1. Katanameister 444060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 01.06.2026 - 13:39 Uhr

    Ich kann noch warten bis es deutlich günstiger wird, dann werden alle Teile hintereinander durchgezockt.

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  3. danbu 71650 XP Tastenakrobat Level 1 | 01.06.2026 - 14:51 Uhr

    Freue mich drauf, der erste Teil des Remakes hat mir sehr gut gefallen.
    Zum Release muss ich es aber nicht direkt haben. Wird sicher auch nicht soo lange dauern, bis da die ersten Sales kommen.

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  5. Zockejedekonsole 64895 XP Romper Stomper | 01.06.2026 - 14:57 Uhr

    Mein Tipp an alle.

    Spielt es in Kapiteln, und nicht am Stück. Es wird sich ziehen, das versprech ich euch!

    Nur Hauptstory (Rushed): ca. 35 – 40 Stunden. Easy Mode
    Story mit etwas Erkundung & Nebenquests: ca. 50 – 60 Stunden
    Komplettlösung (inklusive aller Extras & Nebenaktivitäten): ca. 100 bis über 160 Stunden

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