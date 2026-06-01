Final Fantasy VII Rebirth: Startet bald auf Xbox – Launch-Trailer veröffentlicht

Nach langer Wartezeit steht der Xbox-Release von Final Fantasy VII Rebirth unmittelbar bevor. Square Enix hat passend dazu den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht und stimmt Spieler auf die morgige Veröffentlichung ein.

Der zweite Teil der Remake-Trilogie erscheint am 3. Juni 2026 für Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2. Bereits jetzt steht zudem eine spielbare Demo zur Verfügung, die einen umfangreichen Einblick in das Abenteuer bietet.

Final Fantasy VII Rebirth setzt die Geschichte von Cloud Strife, Sephiroth und ihren Begleitern fort. Spieler erkunden eine deutlich größere Spielwelt als im Vorgänger und reisen durch weitläufige Regionen, die mit Chocobos, Buggys und weiteren Fortbewegungsmitteln durchquert werden können.

Neben der offenen Erkundung spielen auch die Beziehungen zwischen den Charakteren eine wichtige Rolle. Die Handlung bildet den zweiten Abschnitt der geplanten Trilogie und führt zahlreiche zentrale Ereignisse des ursprünglichen Rollenspielklassikers neu aus.

Für Neueinsteiger enthält das Spiel außerdem eine Zusammenfassung der Ereignisse aus Final Fantasy VII Remake, sodass der Einstieg auch ohne erneutes Durchspielen des ersten Teils möglich ist.

Mit dem morgigen Release erscheint eines der bislang größten Rollenspiele der vergangenen Jahre erstmals auf Xbox Series X|S.