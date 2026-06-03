Final Fantasy VII Rebirth: Switch 2-Version überzeugt – Xbox-Optimierung schwächelt

Final Fantasy VII Rebirth läuft auf Switch 2 besser als in der Demo. Die Xbox-Version schwächelt.

Kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 hat eine neue Technik-Analyse die finale Version unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fällt je nach Plattform unterschiedlich aus.

Laut der Untersuchung profitiert vor allem die Nintendo Switch 2 von Optimierungen gegenüber der zuvor veröffentlichten Demo. Die angestrebten 30 Bilder pro Sekunde werden deutlich stabiler erreicht, während Frametimes und Leistungseinbrüche spürbar reduziert wurden.

Weniger positiv fällt das Fazit für die Xbox-Versionen aus. Sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox Series S sollen im Vergleich zur Demo kaum Verbesserungen erkennbar sein. Insbesondere die 60-FPS-Modi erreichen laut Analyse weiterhin nicht durchgehend ihre Zielbildrate.

Auch die Unterstützung von 120-Hz-Ausgabe wurde getestet. Die Technik-Experten kommen dabei zu dem Schluss, dass die Performance-Modi auf den Xbox-Konsolen weiterhin mit Schwankungen zu kämpfen haben und nicht die gleiche Stabilität bieten wie erhofft.

Die Analyse deutet damit darauf hin, dass Square Enix vorwiegend an der Optimierung der Switch-2-Version gearbeitet hat, während die Xbox-Fassungen gegenüber dem Demo-Build offensichtlich weitgehend unverändert geblieben sind.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint heute am 3. Juni 2026 für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.