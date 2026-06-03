Final Fantasy VII Rebirth: Switch 2-Version überzeugt – Xbox-Optimierung schwächelt

Kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 hat eine neue Technik-Analyse die finale Version unter die Lupe genommen. Das Ergebnis fällt je nach Plattform unterschiedlich aus.
Laut der Untersuchung profitiert vor allem die Nintendo Switch 2 von Optimierungen gegenüber der zuvor veröffentlichten Demo. Die angestrebten 30 Bilder pro Sekunde werden deutlich stabiler erreicht, während Frametimes und Leistungseinbrüche spürbar reduziert wurden.
Weniger positiv fällt das Fazit für die Xbox-Versionen aus. Sowohl auf Xbox Series X als auch auf Xbox Series S sollen im Vergleich zur Demo kaum Verbesserungen erkennbar sein. Insbesondere die 60-FPS-Modi erreichen laut Analyse weiterhin nicht durchgehend ihre Zielbildrate.
Auch die Unterstützung von 120-Hz-Ausgabe wurde getestet. Die Technik-Experten kommen dabei zu dem Schluss, dass die Performance-Modi auf den Xbox-Konsolen weiterhin mit Schwankungen zu kämpfen haben und nicht die gleiche Stabilität bieten wie erhofft.
Die Analyse deutet damit darauf hin, dass Square Enix vorwiegend an der Optimierung der Switch-2-Version gearbeitet hat, während die Xbox-Fassungen gegenüber dem Demo-Build offensichtlich weitgehend unverändert geblieben sind.
Final Fantasy VII Rebirth erscheint heute am 3. Juni 2026 für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, dann warte ich auch parches und einen sale
Dieser verspätete Release von den neuen FF VII Teilen schmeckt mir nicht. Ich fühle mich da irgendwie als Gamer zweiter Klasse und so etwas fühlt sich nicht gut an also unterstütze ich es nicht mit meinem Geld.
In diesem speziellen Fall , darfst du dich gerne bei Sony bedanken.
Die haben durch ihre Hintertür exklusiv Deals den Release so lange wie möglich verhindert.
Hätte Square Enix sich nicht besonnen und sich von Sony gelöst um ihre Spiele wieder allen Plattformen zugänglich zu machen , hätten wir bis heute diese Spiele nicht bekommen. Womöglich niemals .
Wir sollten also froh sein , das zumindest im Fall von Square Enix , diese Zeiten ein Ende haben.
Wenn Sie dann zumindest nicht so schlampig portieren würden…
Ist hier auch Sony geschuldet. Wäre es gleichzeitig released worden würde es denke ich anders aussehen. Gut das Square Enix zu Multiplattform gewechselt ist.
War schon erbärmlich von Sony, Square Enix jahrelang Millionen in den hintern zu Blasen , nur um die Veröffentlichungen auf Xbox zu verhindern.
Wirklich ein widerliches Verhalten.
Zum Glück für uns , hat diese Strategie seitens Dony , Square Enix fast an den Rand der Pleite geführt . Und so bei ihnen zu einem radikalen Umdenken geführt .
Solche Praktiken sind einfach nur erbärmlich und zeigen wie Sony immer an seine ach so tollen Exklusives gekommen war.
Absolut ja. Gut das Square Enix noch umgelenkt ist bevor alles weiter den Bach runter gegangen wäre. Danke für deine Eindrücke, dann kann ich mich trotzdem auf die Series X Version freuen. Bin gespannt wie’s weitergeht und ob es mich emotional wieder so mitnimmt. Mein erstes Final Fantasy war ein Brett💚💚💚
Square Enix ist genauso Schuld, sie hätten den Deal ablehnen können, muss man auch mal sagen.
Ja klar, hast du recht, Square Enix hat den Deal angenommen. Aber die Intention ging von Sony aus als sie mit dem Geldkoffer daher kamen. Die sind schon hauptverantwortlich finde ich. Am Ende lieber spät als nie. Das Final Fantasy VII Remake war mein erstes Final Fantasy und ein tolles Erlebnis. Bin froh das Square Enix sich am Ende losgelöst hat.
Ja klar hat Square Enix da fröhlich mitgemacht .
Aber auch zum Teil weil Sony ihnen das Blaue vom Himmel versprochen hatte .
Nach dem Motto : „ ihr braucht nur auf unserer PlayStation veröffentlichen und ihr profitiert enorm davon“ .
Und durch die jahrelange Enge zusammen Arbeit haben sie ihnen das auch noch geglaubt .
Der Wendepunkt kam dann mit Final Fantasy 16 als Square Enix merkte das es kaum Anklang bei den Playstation Spielern fand.
Es gehören immer 2 zu soetwas , keine Frage , aber Sony hat hier definitiv die Zügel in der Hand gehabt .
Allein die Marketing Lüge , das FF7 Remake nur auf der PlayStation 5 wegen ihrer magischen SSD möglich gewesen wäre , war ja schon so übel , das diese Aussage heute nur noch fremd Scham Faktor besitzt.
Stimmt, hatte ich wieder vergessen, typische Sony Praktiken 👎.
Ich habe bisher , von ein paar kleineren Rucklern nichts auffälliges bemerkt .
Es sieht auch auf der Series S wieder fantastisch aus und spielt sich wieder gewohnt flüssig . 💚👍
Vielen Dank für deine Eindrücke!
Ich bin aktuell noch an 007 First Light dran. Anschließend geht es weiter mit FF VII Rebirth und bis dahin gibt es sicherlich schon einen Patch, auch wenn dieser nicht wirklich notwendig ist.
Wünsche dir weiterhin viel Spaß! 🙂
Wollte sowieso noch warten, vielleicht wird das noch durch Patches verbessert.
In der Demo fiel mir nichts negativ auf der SX auf. Hab aber auch Performance Modus gespielt.
Sind wahrscheinlich auch eher kaum merkbare Unterschiede, die PS Fanboys geben ja auch mit jedem Frame, was sie mehr haben, an.
Am Wochenende starte ich durch. Freu mich schon drauf. 🙂
Also dass man für die Switch 2 logischerweise Details und Co reduzieren muss, ist klar.
Aber wie die Open World auf der Konsole aussieht, ist ja furchtbar.
Wie soll denn dann erst Teil 3 der Trilogie auf dem Ding aussehen?
Switch 2 schafft durch Optimierung meist stabile 30fps, XBOX hat Schwächen bei 60 & 120fps.
Das liest sich seltsam negativ für die XBOX obwohl wir hier das deutlich bessere Erlebnis bekommen 🧐
Dank Integration im Windows Store auch direkt auf dem XBOX Handheld spielbar
Mmh, nicht so schön