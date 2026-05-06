Final Fantasy VII Rebirth: Technikcheck – so stark unterscheiden sich die Versionen

Ein neues Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits nimmt die technische Umsetzung von Final Fantasy VII Rebirth auf mehreren Plattformen genau unter die Lupe.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Versionen für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S. Analysiert werden unter anderem Auflösung, Texturqualität, Schattendarstellung, Detailgrad sowie die allgemeine Bildrate in verschiedenen Spielsituationen.

Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die technische Umsetzung je nach Hardware ausfällt und welche Plattform die stabilste Performance beziehungsweise die höchste visuelle Qualität liefert.