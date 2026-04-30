Final Fantasy VII Rebirth: Trilogie-Finale nimmt Form an

Im Rahmen eines Interviews mit Comicbook hat Naoki Hamaguchi bestätigt, dass die Entwicklung des nächsten Teils der Trilogie rund um Final Fantasy VII: Rebirth weiterhin planmäßig verläuft und aktuell keine Verzögerungen im Produktionsprozess bestehen.

Laut Hamaguchi befinde sich das Projekt im vorgesehenen Zeitrahmen und solle am Ende als konsequenter Abschluss der gesamten Trilogie ausgeliefert werden, wobei die internen Abläufe stabil und ohne größere Probleme voranschreiten. Konkrete Inhalte zum dritten Teil der Reihe wurden dabei nicht genannt, allerdings wird eine offizielle Ankündigung bereits vorbereitet.

Parallel dazu wurde bestätigt, dass Final Fantasy VII: Rebirth am 3. Juni 2026 für Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 2 erscheinen wird und damit auf weiteren Plattformen verfügbar gemacht wird.

Square Enix setzt damit die Erweiterung der Plattformstrategie für die Reihe fort, während die Aufmerksamkeit der Fans zunehmend auf den finalen Teil der Trilogie gerichtet bleibt, zu dem in naher Zukunft weitere Informationen erwartet werden.