Final Fantasy VII Remake Intergrade: Ab sofort für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S erhältlich

Final Fantasy VII Remake Intergrade, die erweiterte Edition des besten RPGs des Jahres 2020, Final Fantasy VII Remake, ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung und Xbox Cloud Gaming Support erhältlich.

Mit dieser Veröffentlichung bestätigt Square Enix erneut sein Vorhaben, seine Titel mehr Spielern zugänglich zu machen.

Die gesamte Final Fantasy VII Remake-Reihe, angefangen mit Final Fantasy VII Remake Intergrade, wird neben PlayStation 5 und PC auch für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S erscheinen. Am dritten und letzten Teil der Trilogie, dem krönenden Abschluss der Reihe, wird derzeit gearbeitet.

Final Fantasy VII Remake Intergrade ist ein idealer Startpunkt für Einsteiger in das Franchise und stellt eine atemberaubende Neuinterpretation eines der beliebtesten Titel der Final Fantasy-Reihe dar.

Von modernen, visionären Entwicklern von Grund auf neu erschaffen, verbindet es modernste Technologie mit einer frischen Perspektive, um ein kinoreifes und emotionales Erlebnis zu bieten. Mit atemberaubender Grafik, intuitivem Gameplay und einem komplexen, strategischen Kampfsystem ist es sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger geeignet.

Selbst diejenigen, die mit der Reihe nicht vertraut sind, tauchen in eine zeitlose Geschichte ein, die sowohl episch als auch zutiefst persönlich ist – ein wahres modernes Meisterwerk.

Die neue „Game-Boost-Funktion“ macht es Spielern auf Nintendo Switch 2 und Xbox leichter denn je zuvor, in das Abenteuer einzusteigen.

Dieses optionale Feature (ab sofort über ein Update ebenso für Final Fantasy VII Remake Intergrade auf PS5 und PC verfügbar) bietet jederzeit unbegrenzte MP und TP, stets volle Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9.999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr, um den Einstieg zu erleichtern und Spieler die Möglichkeit zu geben, sich auf die Story und die Hybridkämpfe zu konzentrieren. Wer neugierig ist, kann mit einer kostenlosen Demo direkt in das Abenteuer einsteigen. Sie ist ab sofort für beide Plattformen verfügbar und der Spielfortschritt lässt sich in die Vollversion übertragen.

Spieler können weiterhin von einem zeitlich begrenzten Frühkaufbonus profitieren, der bis zum 31. Januar 2026 erhältlich ist. Wer das Spiel digital für Nintendo Switch 2 oder Xbox Series X|S bzw. Xbox auf PC erwirbt, erhält als Bonus das original Final Fantasy VII. Darüber hinaus enthält die physische Version von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 einen „Magic: The Gathering – Final Fantasy“ Play Booster mit 15 zufällig ausgewählten Karten.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade folgen Spieler der Geschichte von Cloud Strife, ehemals Mitglied der Elite-Einheit SOLDAT, jetzt Söldner, wie er der Widerstandsgruppe AVALANCHE in der von Mako betriebenen Stadt Midgar beisteht.

Durch den Kampf gegen den korrupten Shinra-Konzern landen Cloud und seine Kameraden in einem viel größeren Konflikt, der das Schicksal des Planeten bestimmen wird.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade enthalten sind auch FF7R EPISODE INTERmission, eine spannende Geschichte, in der Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi und ihre Infiltration der Stadt Midgar während der Ereignisse des Basisspiels im Vordergrund stehen.

Der neue Veröffentlichungstrailer von Final Fantasy VII Remake Intergrade steht hier bereit: