Final Fantasy VII Remake Intergrade: Das sind die Boni für Vorbesteller

Neben der heute veröffentlichten Demo stellt Square Enix auch die Vorbestellerboni für Final Fantasy VII Remake Intergrade vor.

Square Enix veröffentlichte heute eine Gratis-Demo von Final Fantasy VII Remake Intergrade. Die Demo ist für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung verfügbar, wie wir heute Morgen bereits berichtet hatten.

Eine Vorbestellung des Spiels ist ab heute für Xbox möglich und bietet folgende Boni:

Das originale Final Fantasy VII – Für begrenzte Zeit erhalten alle, die die Digital Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S oder Xbox für PC vorbestellen, das originale Final Fantasy VII. Spieler auf Xbox können das legendäre Final Fantasy VII sofort nach der Vorbestellung herunterladen und spielen, während Spieler auf Nintendo Switch 2 es ab dem 22. Januar 2026 spielen können. Dieser zeitlich begrenzte Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 erhältlich.

– Für begrenzte Zeit erhalten alle, die die Digital Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S oder Xbox für PC vorbestellen, das originale Final Fantasy VII. Spieler auf Xbox können das legendäre Final Fantasy VII sofort nach der Vorbestellung herunterladen und spielen, während Spieler auf Nintendo Switch 2 es ab dem 22. Januar 2026 spielen können. Dieser zeitlich begrenzte Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 erhältlich. „Magic: The Gathering – Final Fantasy“-Play-Booster, solange der Vorrat reicht – Wer die physische Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2 vorbestellt, erhält einen „Magic: The Gathering – Final Fantasy“-Play-Booster. Jeder Play-Booster enthält 15 zufällig ausgewählte Karten.

Final Fantasy VII Remake Intergrade ist ein idealer Startpunkt für Einsteiger in das Franchise und stellt eine Neuinterpretation eines der beliebtesten Titel der Final Fantasy-Reihe dar. Von modernen visionären Entwicklern von Grund auf neu erschaffen, verbindet es modernste Technologie mit einer frischen Perspektive, um ein kinoreifes und emotionales Erlebnis zu bieten.

Mit atemberaubender Grafik, intuitivem Gameplay und einem komplexen, strategischen Kampfsystem ist es sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger geeignet. Selbst diejenigen, die mit der Reihe nicht vertraut sind, tauchen in eine zeitlose Geschichte ein, die sowohl episch als auch zutiefst persönlich ist – ein wahres modernes Meisterwerk.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade enthalten sind auch FF7R Episode INTERmission, eine spannende Geschichte, in der Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi und ihre Infiltration der Stadt Midgar während der Ereignisse des Basisspiels im Vordergrund stehen.

Als Teil des Vorhabens von Square Enix, die Spiele des Unternehmens weltweit mehr Spielern zugänglich zu machen, erscheint die gesamte „Final Fantasy VII Remake“-Reihe neben PlayStation 5 und PC schließlich auch für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S. Am dritten und letzten Teil der Trilogie, der Krönung der Reihe, wird derzeit gearbeitet.

Final Fantasy VII Remake Intergrade ist von der USK ab 16 Jahren freigegeben und erscheint am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC.