Final Fantasy VII Remake Intergrade: Das sind die Vorbestellerboni inklusive Originalspiel

Ihr könnt Final Fantasy VII Remake Intergrade jetzt digital für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S vorbestellen. Wer seine Bestellung bis zum 31. Januar 2026 abschließt, erhält das legendäre Original Final Fantasy VII kostenlos dazu.

Xbox-Spieler können den Klassiker sofort nach der Vorbestellung herunterladen, während Besitzer der Nintendo Switch 2 ab dem 22. Januar 2026 Zugang bekommen. Zusätzlich warten auf euch exklusive Ingame-Boni, die euer Abenteuer im Remake bereichern und den Start in die epische Geschichte noch spannender machen.

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade erlebt ihr eine atemberaubende Neuinterpretation des Rollenspielklassikers mit modernster Grafik, dynamischem Kampfsystem und einer packenden Story, die sowohl neue Spieler als auch langjährige Fans begeistert.