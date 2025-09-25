Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo für Xbox und Nintendo Switch 2 bestätigt

Final Fantasy VII Remake Intergrade erhält gegen Ende des Jahres 2025 eine spielbare Demo auf der Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.
Naoki Hamaguchi von Square Enix bestätigte in einem Interview: „Wir haben einen großen Teil unserer Entwicklungsressourcen in die Optimierung gesteckt, und als Ergebnis davon ist es meiner Meinung nach ein ziemlich großartiger Titel, der die Spezifikationen der Switch 2 optimal ausnutzt. Außerdem möchte ich erwähnen, dass Ende des Jahres eine Demo für Switch 2 und Xbox erscheinen wird. Für Spieler, die noch unschlüssig sind, ob sie das Spiel spielen sollen, wäre es großartig, wenn sie [die Demo] erleben und die volle Leistungsfähigkeit dieser neuen Konsolen spüren könnten.“
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe noch mal versucht ins Original rein zu spielen. Das ist aber mittlerweile echt in die Jahre gekommen. Außerdem habe ich von irgend so einem Endgegner voll auf den Sack bekommen 😕
Habe ich alles schon für die PS5 gekauft und durchgezockt.