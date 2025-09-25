Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo für Xbox und Nintendo Switch 2 bestätigt

Final Fantasy VII Remake Intergrade erhält gegen Ende des Jahres 2025 eine spielbare Demo auf der Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.

Naoki Hamaguchi von Square Enix bestätigte in einem Interview: „Wir haben einen großen Teil unserer Entwicklungsressourcen in die Optimierung gesteckt, und als Ergebnis davon ist es meiner Meinung nach ein ziemlich großartiger Titel, der die Spezifikationen der Switch 2 optimal ausnutzt. Außerdem möchte ich erwähnen, dass Ende des Jahres eine Demo für Switch 2 und Xbox erscheinen wird. Für Spieler, die noch unschlüssig sind, ob sie das Spiel spielen sollen, wäre es großartig, wenn sie [die Demo] erleben und die volle Leistungsfähigkeit dieser neuen Konsolen spüren könnten.“