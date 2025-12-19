Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo im Grafikvergleich auf Xbox und PlayStation

Image: Square Enix

Schaut euch einen Grafikvergleich der Demo von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Xbox Series X|S PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 an.

In dieser Woche hat Square Enix eine Demo zu Final Fantasy VII Remake Intergrade veröffentlicht. Das erste Kapitel des Rollenspiels kann in der Demo auf Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S gespielt werden.

In einem neuen Video von ElAnalistaDeBits werden die Versionen inklusive der von der PlayStation 5 für einen Grafikvergleich gegenübergestellt.

Zu sehen sind unter anderem Vergleiche bei Schatten, Umgebungsbeleuchtung und den Texturen.

Im Bereich der Framerate hält die Demo sowohl auf Xbox Series X, Xbox Series S als auch PlayStation 5 im Modus Performance stabil die 60fps, während es auf der Nintendo Switch 2 lediglich 30fps sind.

Weitere Einzelheiten gibt es im Video:

  4. Katanameister 272680 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.12.2025 - 13:47 Uhr

    Der Performance Modus sieht am besten aus, passt auch gut zum schnellen Gameplay.

  5. Evilski 40760 XP Hooligan Krauler | 19.12.2025 - 14:34 Uhr

    Final Fantasy war nie so mein Ding. Ist mir wahrscheinlich zu sehr japanisch.

