Final Fantasy VII Remake Intergrade: Demo im Grafikvergleich auf Xbox und PlayStation

In dieser Woche hat Square Enix eine Demo zu Final Fantasy VII Remake Intergrade veröffentlicht. Das erste Kapitel des Rollenspiels kann in der Demo auf Nintendo Switch 2 und Xbox Series X|S gespielt werden.
In einem neuen Video von ElAnalistaDeBits werden die Versionen inklusive der von der PlayStation 5 für einen Grafikvergleich gegenübergestellt.
Zu sehen sind unter anderem Vergleiche bei Schatten, Umgebungsbeleuchtung und den Texturen.
Im Bereich der Framerate hält die Demo sowohl auf Xbox Series X, Xbox Series S als auch PlayStation 5 im Modus Performance stabil die 60fps, während es auf der Nintendo Switch 2 lediglich 30fps sind.
Weitere Einzelheiten gibt es im Video:
Ich habe die Demo bisher nur kurz angespielt, fand sie aber cool.
Ich ich blind oder warum finde ich die Demo nicht im Store?
Gib mal im Xbox Store bei der Suchleiste folgendes ein: „Final Fantasy vii Remake“, dann sollte es erscheinen.
Alles klar, Probier ich nochmal, danke!
Muß ich mal rein schauen
Der Performance Modus sieht am besten aus, passt auch gut zum schnellen Gameplay.
Final Fantasy war nie so mein Ding. Ist mir wahrscheinlich zu sehr japanisch.