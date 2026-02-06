Final Fantasy VII Remake Intergrade: Director kündigt Updates zu drittem Teil an

Seit zwei Wochen kommen auch Rollenspielfans Auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 in den Genuss des zuvor über fünf Jahre PlayStation-exklusiven Remakes zu Final Fantasy VII. Im Juni folgt mit Final Fantasy VII Rebirth der zweite Teil der Trilogie.

Wann der dritte Ableger der Remake-Reihe erscheinen wird, sowie ob und wie lang dieser exklusiv für die PlayStation 5 bleiben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Immerhin kündigt Game Director Naoki Hamaguchi jetzt kommende, umfangreiche Updates zum Stand des Spiels an:

„In diesem Jahr planen wir, mehr Updates zum Final Fantasy 7 Remake-Projekt zu veröffentlichen als je zuvor. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit noch mehr Spielern auf der ganzen Welt zu feiern.“