Final Fantasy VII Remake Intergrade: Director kündigt Updates zu drittem Teil an

17 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Image: Square Enix

Game Director Naoki Hamaguchi kündigt umfangreiche Updates zum Stand des dritten Final Fantasy VII Remake-Ablegers an.

Seit zwei Wochen kommen auch Rollenspielfans Auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 in den Genuss des zuvor über fünf Jahre PlayStation-exklusiven Remakes zu Final Fantasy VII. Im Juni folgt mit Final Fantasy VII Rebirth der zweite Teil der Trilogie.

Wann der dritte Ableger der Remake-Reihe erscheinen wird, sowie ob und wie lang dieser exklusiv für die PlayStation 5 bleiben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Immerhin kündigt Game Director Naoki Hamaguchi jetzt kommende, umfangreiche Updates zum Stand des Spiels an:

„In diesem Jahr planen wir, mehr Updates zum Final Fantasy 7 Remake-Projekt zu veröffentlichen als je zuvor. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit noch mehr Spielern auf der ganzen Welt zu feiern.“

  2. Galathea 2340 XP Beginner Level 1 | 06.02.2026 - 07:41 Uhr

    Mit dem Release des dritten werde ich die Trilogie in einem Stück in Angriff nehmen und durchzocken. Hab nach dem ersten gestoppt, da man sonst nach Jahren alles vergisst…

  3. Robilein 1213050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.02.2026 - 07:47 Uhr

    Gibt ja Gerüchte das es bei Part 3 keine Playstation Exklusivität mehr gibt. Wäre definitiv besser so. Square Enix hat durch die Playstation Exklusivität genug Verluste eingefahren. Das bestätigt nur die Multiplattform-Strategie.

    • Rob Acid 16570 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 06.02.2026 - 08:12 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ist vom Entwickler schon bestätigt worden. Sind also keine Gerüchte mehr, der dritte Teil hat keine Exklusivität.

      • Robilein 1213050 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.02.2026 - 08:54 Uhr
        Antwort auf Rob Acid

        Ah super danke dir für die Info. Freut mich das ich Day One einsteigen kann🙂

    • JohnWick 81925 XP Untouchable Star 1 | 06.02.2026 - 08:52 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich denke die Exklusiv Zeit ist vorbei.
      Square Enix haut dieses Jahr nicht ohne Grund Remake und Rebirth so kurz nach einander für Switch 2 und Xbox raus .
      Wir werden alle das Finale zur gleichen Zeit erleben, da wird Sony nichts ändern können .

  5. Vayne1986 32895 XP Bobby Car Schüler | 06.02.2026 - 08:54 Uhr

    Bin gespannt auf weitere Informationen zum 3. Remake Teil. ♥️
    Freue mich schon sehr auf Final Fantasy VII Rebirth Anfang Juni. 😍

  6. JohnWick 81925 XP Untouchable Star 1 | 06.02.2026 - 08:58 Uhr

    Ich vermute den Release vom Finale in 2027.
    Dafür spricht einfach schon der schnelle Release von Remake und Rebirth innerhalb von nur 5 Monaten .
    wenn beide Teile im selben Jahr und mit nur ein paar Monaten Abstand zueinander veröffentlicht werden , kann das nur einen baldigen Release des Finales bedeuten

  7. GERxJOHNNY 60930 XP Stomper | 06.02.2026 - 09:43 Uhr

    Zum Glück haben sie das Remake nicht in einen Teil reingequetscht. So hat das Spiel Raum zum Atmen und sich zu entfalten

