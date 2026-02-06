Final Fantasy VII Remake Intergrade: Director kündigt Updates zu drittem Teil an

Seit zwei Wochen kommen auch Rollenspielfans Auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 in den Genuss des zuvor über fünf Jahre PlayStation-exklusiven Remakes zu Final Fantasy VII. Im Juni folgt mit Final Fantasy VII Rebirth der zweite Teil der Trilogie.
Wann der dritte Ableger der Remake-Reihe erscheinen wird, sowie ob und wie lang dieser exklusiv für die PlayStation 5 bleiben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Immerhin kündigt Game Director Naoki Hamaguchi jetzt kommende, umfangreiche Updates zum Stand des Spiels an:
„In diesem Jahr planen wir, mehr Updates zum Final Fantasy 7 Remake-Projekt zu veröffentlichen als je zuvor. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit noch mehr Spielern auf der ganzen Welt zu feiern.“
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das geht ja flott, wird bestimmt 2028 rauskommen.
Ich denke eher das Sie versuchen werden es nächstes Jahr rauszuhauen.
Wird dann bestimmt ein Rebirth 2.0.
Mit dem Release des dritten werde ich die Trilogie in einem Stück in Angriff nehmen und durchzocken. Hab nach dem ersten gestoppt, da man sonst nach Jahren alles vergisst…
Gibt ja Gerüchte das es bei Part 3 keine Playstation Exklusivität mehr gibt. Wäre definitiv besser so. Square Enix hat durch die Playstation Exklusivität genug Verluste eingefahren. Das bestätigt nur die Multiplattform-Strategie.
Ist vom Entwickler schon bestätigt worden. Sind also keine Gerüchte mehr, der dritte Teil hat keine Exklusivität.
Ah super danke dir für die Info. Freut mich das ich Day One einsteigen kann🙂
Ich denke die Exklusiv Zeit ist vorbei.
Square Enix haut dieses Jahr nicht ohne Grund Remake und Rebirth so kurz nach einander für Switch 2 und Xbox raus .
Wir werden alle das Finale zur gleichen Zeit erleben, da wird Sony nichts ändern können .
Finde ich super so. Da sind sicher einige Xbox Fans Day One dabei🙂
Ich z.b ^^
Dann sind wir schon zwei🙂
3 Teile sind echt zu viel, 2 hätten auch gereicht.
Bin gespannt auf weitere Informationen zum 3. Remake Teil. ♥️
Freue mich schon sehr auf Final Fantasy VII Rebirth Anfang Juni. 😍
Ich vermute den Release vom Finale in 2027.
Dafür spricht einfach schon der schnelle Release von Remake und Rebirth innerhalb von nur 5 Monaten .
wenn beide Teile im selben Jahr und mit nur ein paar Monaten Abstand zueinander veröffentlicht werden , kann das nur einen baldigen Release des Finales bedeuten
Zum Glück haben sie das Remake nicht in einen Teil reingequetscht. So hat das Spiel Raum zum Atmen und sich zu entfalten
Sehe ich genauso. Auch wenn es andere Spieler anders sehen.
Kann den 3. Teil kaum abwarten. Ich hoffe es wird ein würdiger Abschluss!