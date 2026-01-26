Final Fantasy VII Remake Intergrade: Dritter Teil wird weiterhin mit Unreal Engine 4 entwickelt

Image: Square Enix

Der dritte Teil des Remakes von Final Fantasy VII bleibt trotz UE5‑Ära bei Unreal Engine 4.

Game Director Naoki Hamaguchi, erläutert die technische Ausrichtung für den dritten Teil von Final Fantasy VII Remake und bestätigt, dass das Team weiterhin auf Unreal Engine 4 setzt. Die ersten beiden Kapitel der Reihe entstanden bereits mit dieser Engine, die seit 2021 von der moderneren UE5 abgelöst wurde.

Trotz früherer Überlegungen, den Abschluss des Projekts auf die neue Technologie zu übertragen, bleibt das Team bei der bisherigen Grundlage.

Im Gespräch mit Gamespot erklärt Hamaguchi, dass die langjährige Arbeit mit Unreal Engine 4 zu umfangreichen Anpassungen geführt habe, die speziell auf die Anforderungen des Projekts zugeschnitten sind.

Die vertraute Entwicklungsumgebung ermögliche eine effizientere Umsetzung, da die internen Werkzeuge und Modifikationen bereits tief in den Produktionsprozess integriert seien.

Der dritte Teil von Final Fantasy VII Remake profitiert damit von einer stabilen technischen Basis, die über Jahre hinweg optimiert wurde.

Die Entscheidung markiert einen klaren Fokus auf Kontinuität innerhalb der Trilogie, während das Team die vorhandenen Strukturen nutzt, um den finalen Abschnitt des Großprojekts abzuschließen.

  1. Economic 92905 XP Posting Machine Level 2 | 26.01.2026 - 16:06 Uhr

    Die UE 4.27 schaut auch heute noch Zeitgemäss wann man alle Futures nutzt, besser wie mit UE5 zu verkacken.

  3. Robilein 1206930 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.01.2026 - 16:25 Uhr

    Ist auch gut so. Grafisch ist es fantastisch auf der Series X. Teil 3 wird wohl noch eine Schippe drauflegen. Keinen Grund die Engine zu ändern.

  5. JohnWick 81405 XP Untouchable Star 1 | 26.01.2026 - 17:13 Uhr

    Ich wäre erstmal an einem Release Termin für Rebirth interessiert .
    Das Finale ist ja noch etwas hin .
    Aber gut zu wissen das Square Enix keine Experimente beim großen Finale machen wird . 👍

    • JAG THE GEMINI 138860 XP Elite-at-Arms Gold | 26.01.2026 - 18:29 Uhr
      Antwort auf xXCickXx

      Dito… Solange auch der 3te Teil dieser FF7 Remake Saga die OG Story so dermaßen verhunzt bleibe ich dabei, dass es diese Art einer Neuauflage von FF7
      NICHT gebraucht hat
      Tolle Grafik hin oder her 😑

  7. hotjoe1970 7120 XP Beginner Level 3 | 26.01.2026 - 18:54 Uhr

    Finde ich echt gut das die UE 4 weiter genutzt wird von den Entwicklern. Das Spiel sieht optisch richtig gut aus und braucht sich nicht zu verstecken

  8. Ripperdom 23355 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.01.2026 - 19:25 Uhr

    Wäre, glaube ich, erstmal spannend zu erfahren, wann wir den zweiten Teil von VII Remake bekommen.

