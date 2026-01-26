Final Fantasy VII Remake Intergrade: Dritter Teil wird weiterhin mit Unreal Engine 4 entwickelt

Der dritte Teil des Remakes von Final Fantasy VII bleibt trotz UE5‑Ära bei Unreal Engine 4.

Game Director Naoki Hamaguchi, erläutert die technische Ausrichtung für den dritten Teil von Final Fantasy VII Remake und bestätigt, dass das Team weiterhin auf Unreal Engine 4 setzt. Die ersten beiden Kapitel der Reihe entstanden bereits mit dieser Engine, die seit 2021 von der moderneren UE5 abgelöst wurde.

Trotz früherer Überlegungen, den Abschluss des Projekts auf die neue Technologie zu übertragen, bleibt das Team bei der bisherigen Grundlage.

Im Gespräch mit Gamespot erklärt Hamaguchi, dass die langjährige Arbeit mit Unreal Engine 4 zu umfangreichen Anpassungen geführt habe, die speziell auf die Anforderungen des Projekts zugeschnitten sind.

Die vertraute Entwicklungsumgebung ermögliche eine effizientere Umsetzung, da die internen Werkzeuge und Modifikationen bereits tief in den Produktionsprozess integriert seien.

Der dritte Teil von Final Fantasy VII Remake profitiert damit von einer stabilen technischen Basis, die über Jahre hinweg optimiert wurde.

Die Entscheidung markiert einen klaren Fokus auf Kontinuität innerhalb der Trilogie, während das Team die vorhandenen Strukturen nutzt, um den finalen Abschnitt des Großprojekts abzuschließen.