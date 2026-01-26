Final Fantasy VII Remake Intergrade: Dritter Teil wird weiterhin mit Unreal Engine 4 entwickelt

Game Director Naoki Hamaguchi, erläutert die technische Ausrichtung für den dritten Teil von Final Fantasy VII Remake und bestätigt, dass das Team weiterhin auf Unreal Engine 4 setzt. Die ersten beiden Kapitel der Reihe entstanden bereits mit dieser Engine, die seit 2021 von der moderneren UE5 abgelöst wurde.
Trotz früherer Überlegungen, den Abschluss des Projekts auf die neue Technologie zu übertragen, bleibt das Team bei der bisherigen Grundlage.
Im Gespräch mit Gamespot erklärt Hamaguchi, dass die langjährige Arbeit mit Unreal Engine 4 zu umfangreichen Anpassungen geführt habe, die speziell auf die Anforderungen des Projekts zugeschnitten sind.
Die vertraute Entwicklungsumgebung ermögliche eine effizientere Umsetzung, da die internen Werkzeuge und Modifikationen bereits tief in den Produktionsprozess integriert seien.
Der dritte Teil von Final Fantasy VII Remake profitiert damit von einer stabilen technischen Basis, die über Jahre hinweg optimiert wurde.
Die Entscheidung markiert einen klaren Fokus auf Kontinuität innerhalb der Trilogie, während das Team die vorhandenen Strukturen nutzt, um den finalen Abschnitt des Großprojekts abzuschließen.
Die UE 4.27 schaut auch heute noch Zeitgemäss wann man alle Futures nutzt, besser wie mit UE5 zu verkacken.
Rebirth sieht auf der Pro phantastisch aus. Kein Grund was zu ändern.
Habs selber nicht getestet, soll aber wirklich gut gelungen sein auf der Pro und Hammer aussehen, sah wohl auf der Base Ps5 schrecklich aus, was ich so mitbekommen habe.
Schreklich ist übertrieben. Verwaschen bzw etwas unscharf.
Ah ok, ja wie gesagt, selber hab ichs nie gesehen😅👍🏼
Es sieht schon gut aus. Aber die Zeit wo FF state of the Art war, sind vorbei.
Ist auch gut so. Grafisch ist es fantastisch auf der Series X. Teil 3 wird wohl noch eine Schippe drauflegen. Keinen Grund die Engine zu ändern.
Besser als Probleme mit der UE5 zu riskieren.
Ich wäre erstmal an einem Release Termin für Rebirth interessiert .
Das Finale ist ja noch etwas hin .
Aber gut zu wissen das Square Enix keine Experimente beim großen Finale machen wird . 👍
Ich denke Grafik ist das kleinste Problem des Remakes
Dito… Solange auch der 3te Teil dieser FF7 Remake Saga die OG Story so dermaßen verhunzt bleibe ich dabei, dass es diese Art einer Neuauflage von FF7
NICHT gebraucht hat
Tolle Grafik hin oder her 😑
Finde ich echt gut das die UE 4 weiter genutzt wird von den Entwicklern. Das Spiel sieht optisch richtig gut aus und braucht sich nicht zu verstecken
Wäre, glaube ich, erstmal spannend zu erfahren, wann wir den zweiten Teil von VII Remake bekommen.