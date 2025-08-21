Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erscheint im Winter für Xbox

Im Winter erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series X|S und Windows-PC. Das Spiel wird Teil des Xbox Play Anywhere-Programms sein, wodurch ihr es plattformübergreifend auf unterstützten Geräten wie der ROG Ally und Ally X nutzen könnt.

Die Veröffentlichung umfasst die überarbeitete Version des ursprünglichen Fantasy VII Remake Intergrade sowie das Zusatzkapitel EPISODE INTERmission mit der spielbaren Figur Yuffie Kisaragi.

Regisseur Naoki Hamaguchi hat im Vorfeld weitere Einblicke in die Umsetzung gegeben und betont, dass die Xbox-Version dieselben Inhalte und technischen Standards bietet wie die bisherigen Plattformen. Damit habt ihr die Möglichkeit, eines der bekanntesten Rollenspiele der letzten Jahre erstmals auch auf Xbox-Systemen zu erleben.