Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erscheint im Winter für Xbox

Im Winter erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series X|S und Windows-PC. Das Spiel wird Teil des Xbox Play Anywhere-Programms sein, wodurch ihr es plattformübergreifend auf unterstützten Geräten wie der ROG Ally und Ally X nutzen könnt.
Die Veröffentlichung umfasst die überarbeitete Version des ursprünglichen Fantasy VII Remake Intergrade sowie das Zusatzkapitel EPISODE INTERmission mit der spielbaren Figur Yuffie Kisaragi.
Regisseur Naoki Hamaguchi hat im Vorfeld weitere Einblicke in die Umsetzung gegeben und betont, dass die Xbox-Version dieselben Inhalte und technischen Standards bietet wie die bisherigen Plattformen. Damit habt ihr die Möglichkeit, eines der bekanntesten Rollenspiele der letzten Jahre erstmals auch auf Xbox-Systemen zu erleben.
Den ersten Teil mochte ich noch einigermassen auf der PS. Als ich als Spieler des Original FF7 aber je länger je mehr merkte, das es eigentlich ein komplett anderes Spiel als das Original ist (8h Part auf 30h gestreckt durch Füllstoff) und dann die gesamte Geschichte auch noch in Stücke geschnitten wurde, um ein Remake Teil 2 zu verkaufen, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Den zweiten Teil des Remakes „Integrale“ fand ich nicht gut und achtung Spoiler: Auch mit Teil 2 ist die Originalstory noch nicht abgeschlossen, dass heisst es kommt noch ein Remake Teil 3 für ein Spiel das es 1997 als Ganzes, in besser gab.
Ich konnte den 2. auch nimmer zu Ende spielen. Das Spiel weiß einfach nicht, was es sein will. Action? RPG? Irgendwas vom allen. Es hat in den einzelnen keine Tiefe. Die Spielmechaniken wirken oberflächig.
Typischies AAA Problem. Man muss soviele Kunden wie möglich ansprechen und es muss für jeden was dabei sein.
Ich mochte Final Fantasy VII, als es damals auf der PSX rauskam. Heute kann ich mit JRPGs nicht mehr viel anfangen, aber aus nostalgischen Grründen werd ich dem Game vielleicht trotzdem eine Chance geben.
eines der geilsten Spiele der letzten Jahre.
Klare Empfehlung.
Steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
Auf den Preis und die Umsetzung bin ich gespannt. Mehr als 30 € habe ich nicht vor dafür zu bezahlen.
Werde ich auch definitiv mal nachholen ☝️.
Ist Remake das erste der Trilogie?
ja, das 2te heist Rebirth.
Hey er hat sich extra ein Xbox Pullover angezogen! Schön das es endlich soweit ist.
Ah sehr nice, komme ich dann auch endlich dazu, das Spiel zu spielen.