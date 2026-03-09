Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Details zu Part 3 von Naoki Hamaguchi

Ein neues Interview mit Naoki Hamaguchi liefert frische Einblicke in den dritten Teil des Final Fantasy VII Remake‑Projekts. Obwohl Square Enix weder Titel noch Release-Zeitraum genannt hat, soll die Enthüllung noch in diesem Jahr erfolgen.

Entwicklung läuft stabil weiter

Hamaguchi erklärte (via Bloomberg), dass das Team bereits eine solide spielerische Grundlage geschaffen habe und sich nun auf Feinschliff und Polishing konzentriere. Besonders wichtig sei für sie die Kontinuität im Entwicklerteam.

Nach ihren Angaben arbeiten rund 95 % der Rebirth‑Belegschaft auch am dritten Teil weiter, was sie als entscheidenden Faktor für die Qualität der Reihe betrachtet. Zudem deutete sie an, dass der Release nicht allzu weit in der Zukunft liegen dürfte.

Größerer Umfang und frische Ideen

Die Directorin betonte, dass die drei Teile der Trilogie bewusst unterschiedlich gestaltet werden. Das Team habe vermeiden wollen, dass sich die Spiele wie bloße Neuauflagen desselben Konzepts anfühlen.

Stattdessen solle jeder Teil im Umfang wachsen, neue Systeme einführen und ein frisches Spielerlebnis bieten.

Wichtige Schauplätze bestätigt

Mehrere ikonische Orte aus dem Original kehren zurück. So bestätigte Hamaguchi, dass Rocket Town im dritten Teil wieder eine Rolle spielt, nachdem der Schauplatz für Rebirth ursprünglich umgestellt werden musste.

Auch Wutai soll zu den zentralen Regionen gehören, was nicht zuletzt durch Yuffies Bedeutung innerhalb der Geschichte unterstrichen wird.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Highwind, die im dritten Teil eine deutlich größere spielerische Rolle einnehmen soll. Hamaguchi machte klar, dass das Fliegen des Luftschiffs ein wichtiger Bestandteil des Gameplays wird.

Neue Gameplay-Elemente in Arbeit

Auch zu den Chocobos gab es erste Hinweise. Hamaguchi sprach von einem neuen spielerischen Element rund um die Reittiere, das sich von Rebirth unterscheiden soll. Ob die bekannte Zuchtmechanik zurückkehrt, ließ sie offen.

Unterwasser-Gameplay scheint ebenfalls möglich. Sie verwies darauf, dass Motomu Toriyama im Team für die U‑Boot‑Passagen verantwortlich gewesen sei, was als Hinweis auf eine entsprechende Rückkehr gewertet werden kann.

Beim Thema Weltraumreisen blieb sie bewusst vage, deutete jedoch an, dass Rocket Town in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen könnte.

Wie beginnt der dritte Teil?

Das Ende von Final Fantasy VII Rebirth führt die Gruppe in die Vergessene Stadt. Hamaguchi erklärte, dass sie keine Details nennen könne, der Übergang im Original – von der Vergessenen Stadt nach Icicle Inn – jedoch einen Hinweis darauf gebe, wie der dritte Teil beginnen könnte.