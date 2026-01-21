Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Wertungen für Xbox und Switch 2

Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Image: Square Enix

Für Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sind erste Wertungen eingetroffen.

Die ersten Reviews zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series XS und Nintendo Switch 2 sind eingetroffen – und der Tenor ist klar: Das Rollenspiel feiert einen soliden Einstand.

CGMagazine vergibt eine herausragende 9,5/10, während NintendoWorldReport mit 9/10 ebenfalls begeistert ist.

Games.ch reiht sich mit 88/100 ein, und GamersRD zeigt sich mit 93/100 besonders angetan. Etwas zurückhaltender, aber weiterhin positiv, bewertet XboxEra mit 7,5/10.

 

15 Kommentare Added

  1. Vayne1986 30255 XP Bobby Car Bewunderer | 21.01.2026 - 17:03 Uhr

    Sieht sehr gut aus. 👌🏻👍🏻
    Freue mich schon auf morgen es selbst endlich zu spielen. ♥️
    Installiert ist es bereits. ✌🏻

    0
  2. Fayedog 15200 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.01.2026 - 17:03 Uhr

    Eine Frage, wieso sollte es großartig andere Wertungen für das Spiel geben, als damals? Einzig und allein die Frage der technischen Umsetzung ist relevant, da es inhaltlich dasselbe ist wie vor 5 Jahren 🤷‍♂️

    3
  3. Robilein 1204350 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.01.2026 - 17:05 Uhr

    Finde ich super für Square Enix. Die Xbox Implementierung und Bewertungen lassen den Flop der mit der Playstation Exklusivität einhergegangen ist fast vergessen. Top Bewertungen. Da dürfen sich Xbox Spieler auf was freuen. Und Square Enix freut es was den Geldbeutel angeht🙂

    1
    • JohnWick 80845 XP Untouchable Star 1 | 21.01.2026 - 17:40 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Schade nur , das Square Enix erst am Rand des Bankrots stehen musste , bis sie endlich verstanden hatten , das eine einseitige Partnerschaft mit Sony nicht alles ist.
      Ich freu mich darauf heute Punkt Mitternacht endlich loslegen zu können 🥳😊
      5 lange Jahre des Wartens haben endlich ein Ende ^^

      1
  4. DBGH miLKa 13210 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 21.01.2026 - 17:06 Uhr

    Warum sollte es auch nicht gut sein. Läuft ja auch auf der PS5 sauber. Ausserdem ist es UE4 und noch alte Technik. Habe beide Teile aber für PS5 somit fällt es für mich weg. Würde die Teile aber eigentlich viel lieber auf XBOX spielen. Inder Zukunft schlage ich dann aufd er XBox zu.

    0
  5. DrFreaK666 195565 XP Grub Killer Master | 21.01.2026 - 17:20 Uhr

    Die Überraschung blieb (Gott sei Dank) aus.
    Läuft auf der Series S absolut flüssig.
    Hab’s mir aber dann doch auf Steam geholt

    0
  6. hellboy 22115 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.01.2026 - 17:32 Uhr

    Dass ich das noch erleben darf! FF7 Remake auf XBox! Es gibt doch noch Gerechtigkeit!

    0
  7. JohnWick 80845 XP Untouchable Star 1 | 21.01.2026 - 17:46 Uhr

    Ich bin sowas von bereit heute Nacht endlich los legen zu können!!!!
    5 lange Jahre des Wartens sind dann endlich vorbei .
    Ich freu mich darauf das jetzt endlich selbst erleben zu dürfen ^^

    0
  9. Katanameister 302440 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 17:57 Uhr

    Meinetwegen, ist sowieso schon länger raus, da braucht man nicht so tun als ob es neu wäre.

    0

