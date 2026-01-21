Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Wertungen für Xbox und Switch 2

Für Final Fantasy VII Remake Intergrade auf Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 sind erste Wertungen eingetroffen.

Die ersten Reviews zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series XS und Nintendo Switch 2 sind eingetroffen – und der Tenor ist klar: Das Rollenspiel feiert einen soliden Einstand.

CGMagazine vergibt eine herausragende 9,5/10, während NintendoWorldReport mit 9/10 ebenfalls begeistert ist.

Games.ch reiht sich mit 88/100 ein, und GamersRD zeigt sich mit 93/100 besonders angetan. Etwas zurückhaltender, aber weiterhin positiv, bewertet XboxEra mit 7,5/10.