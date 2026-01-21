Final Fantasy VII Remake Intergrade: Erste Wertungen für Xbox und Switch 2

Die ersten Reviews zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox Series XS und Nintendo Switch 2 sind eingetroffen – und der Tenor ist klar: Das Rollenspiel feiert einen soliden Einstand.
CGMagazine vergibt eine herausragende 9,5/10, während NintendoWorldReport mit 9/10 ebenfalls begeistert ist.
Games.ch reiht sich mit 88/100 ein, und GamersRD zeigt sich mit 93/100 besonders angetan. Etwas zurückhaltender, aber weiterhin positiv, bewertet XboxEra mit 7,5/10.
Sieht sehr gut aus. 👌🏻👍🏻
Freue mich schon auf morgen es selbst endlich zu spielen. ♥️
Installiert ist es bereits. ✌🏻
Wieso morgen stell auf Neuseeland und zock los geht seit 12 uhr
Haha, cooler Tipp!
Eine Frage, wieso sollte es großartig andere Wertungen für das Spiel geben, als damals? Einzig und allein die Frage der technischen Umsetzung ist relevant, da es inhaltlich dasselbe ist wie vor 5 Jahren 🤷♂️
Finde ich super für Square Enix. Die Xbox Implementierung und Bewertungen lassen den Flop der mit der Playstation Exklusivität einhergegangen ist fast vergessen. Top Bewertungen. Da dürfen sich Xbox Spieler auf was freuen. Und Square Enix freut es was den Geldbeutel angeht🙂
Schade nur , das Square Enix erst am Rand des Bankrots stehen musste , bis sie endlich verstanden hatten , das eine einseitige Partnerschaft mit Sony nicht alles ist.
Ich freu mich darauf heute Punkt Mitternacht endlich loslegen zu können 🥳😊
5 lange Jahre des Wartens haben endlich ein Ende ^^
Warum sollte es auch nicht gut sein. Läuft ja auch auf der PS5 sauber. Ausserdem ist es UE4 und noch alte Technik. Habe beide Teile aber für PS5 somit fällt es für mich weg. Würde die Teile aber eigentlich viel lieber auf XBOX spielen. Inder Zukunft schlage ich dann aufd er XBox zu.
Die Überraschung blieb (Gott sei Dank) aus.
Läuft auf der Series S absolut flüssig.
Hab’s mir aber dann doch auf Steam geholt
Dass ich das noch erleben darf! FF7 Remake auf XBox! Es gibt doch noch Gerechtigkeit!
Ich bin sowas von bereit heute Nacht endlich los legen zu können!!!!
5 lange Jahre des Wartens sind dann endlich vorbei .
Ich freu mich darauf das jetzt endlich selbst erleben zu dürfen ^^
Dann wünsche ich schon mal viel Spaß, hört sich richtig begeistert an 😉
Als Spieler der Original Version zum damaligen Release auf der PS1
Klar ^^
Scheint ganz gut geworden zu sein.
Meinetwegen, ist sowieso schon länger raus, da braucht man nicht so tun als ob es neu wäre.
Ich wünsche euch allen viel Spaß damit 😊