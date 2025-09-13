Final Fantasy VII Remake Intergrade: Exklusive Game-Boost-Funktion für Xbox & Switch 2

Square Enix bringt Final Fantasy VII Remake Intergrade erstmals auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC und erweitert das gefeierte Rollenspiel um eine exklusive Game-Boost-Funktion.

Dieses neue Feature erleichtert den Einstieg, da ihr jederzeit über unbegrenzte MP und TP, volle Limit- und ATB-Leisten, 9.999 Schaden sowie vereinfachte Waffenfertigkeiten verfügt. Damit könnt ihr euch vollständig auf die fesselnde Story und die Hybridkämpfe konzentrieren.

Darüber hinaus warten auf Vorbesteller attraktive Boni. Wer die Digital Edition kauft, erhält für kurze Zeit das ursprüngliche Final Fantasy VII kostenlos dazu. Xbox-Spieler können den Klassiker sofort nach der Vorbestellung herunterladen, während Besitzer einer Nintendo Switch 2 ab dem 22. Januar 2026 Zugang erhalten.

Dieser Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 verfügbar. Spieler, die die physische Version für Nintendo Switch 2 erwerben, sichern sich zusätzlich bei teilnehmenden Händlern einen „Magic: The Gathering – Final Fantasy“ Play Booster mit 15 zufälligen Karten, solange der Vorrat reicht.

Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade erwartet euch eine komplett neu gestaltete Neuinterpretation des Klassikers, die modernste Technologie, kinoreife Grafik und ein strategisches Kampfsystem verbindet. Das Spiel ist der ideale Einstiegspunkt für Neueinsteiger und gleichzeitig ein unverzichtbares Erlebnis für langjährige Fans. Square Enix liefert ein episches Abenteuer, das die emotionale Tiefe des Originals mit zeitgemäßen Gameplay-Elementen kombiniert.

