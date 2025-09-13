Final Fantasy VII Remake Intergrade: Exklusive Game-Boost-Funktion für Xbox & Switch 2

Square Enix bringt Final Fantasy VII Remake Intergrade erstmals auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und Xbox für PC und erweitert das gefeierte Rollenspiel um eine exklusive Game-Boost-Funktion.
Dieses neue Feature erleichtert den Einstieg, da ihr jederzeit über unbegrenzte MP und TP, volle Limit- und ATB-Leisten, 9.999 Schaden sowie vereinfachte Waffenfertigkeiten verfügt. Damit könnt ihr euch vollständig auf die fesselnde Story und die Hybridkämpfe konzentrieren.
Darüber hinaus warten auf Vorbesteller attraktive Boni. Wer die Digital Edition kauft, erhält für kurze Zeit das ursprüngliche Final Fantasy VII kostenlos dazu. Xbox-Spieler können den Klassiker sofort nach der Vorbestellung herunterladen, während Besitzer einer Nintendo Switch 2 ab dem 22. Januar 2026 Zugang erhalten.
Dieser Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 verfügbar. Spieler, die die physische Version für Nintendo Switch 2 erwerben, sichern sich zusätzlich bei teilnehmenden Händlern einen „Magic: The Gathering – Final Fantasy“ Play Booster mit 15 zufälligen Karten, solange der Vorrat reicht.
Mit Final Fantasy VII Remake Intergrade erwartet euch eine komplett neu gestaltete Neuinterpretation des Klassikers, die modernste Technologie, kinoreife Grafik und ein strategisches Kampfsystem verbindet. Das Spiel ist der ideale Einstiegspunkt für Neueinsteiger und gleichzeitig ein unverzichtbares Erlebnis für langjährige Fans. Square Enix liefert ein episches Abenteuer, das die emotionale Tiefe des Originals mit zeitgemäßen Gameplay-Elementen kombiniert.
Danke für die Infos. 👍🏻 Freue mich schon auf Final Fantasy VII Remake Integrade. ♥️
„Erleichtert den Einstieg“ ist gut. Ist halt cheaten. Wer es so spielen mag und wer Spaß damit hat, let’s go.
Rein persönlich hab ich schon bei den Remastern von den PS1-Titeln nicht nachvollziehen können, warum man solche Features nutzen sollte, da aber auf Grund von etwas angestaubtem Gameplay noch ein bisschen eher als hier.
Wenn grundlegende Spielmechaniken eines Spiels nichts für mich sind und ich diese lieber skippen würde, überlege ich mir doch, ob ich vielleicht nicht lieber was anderes spiele.
Gehe ich mit. Nur das Erhöhen der Spielgeschwindigkeit auf Knopfdruck ist heute doch sehr angenehm.
Sag das nicht,wenn einem die Story interessiert und man an einer Stelle einfach nicht weiter kommt, ist das schon ein angenehmes Feature und Offline Cheaten ist nicht verwerflich.Oder man hat eine Behinderung, da ist sowas auch sehr gut.
Forza 5 hat ja da auch sehr gute Unterstützungen.
Schon krass mit den Boostern. Was ich so mitbekommen habe, soll das Spiel auch so schon recht einfach sein.
Werde es mir auf alle Fälle holen aber weiß noch nicht, ob ich von Anfang an dabei bin.
Kommt drauf an. Auf normal ist es sehr gut machbar. Im hohen Schwierigkeitsgrad war es schon teilweise knackig.
Oh je, wo bleibt da noch die Herausforderung? Da könnte man sich auch gleich nen Film ansehen…
Den Game Boost Modus sehe ich als eher unnötig an, aber ok, besser haben als nicht haben, den Bonus mit dem Original beim Kauf finde ich ganz gut.
Da es sich hierbei nicht um ein online Spiel handelt kann doch die boost Funktion doch eigentlich egal sein.
Also so eine Art „Baby-Modus“🤣🤣🤣
Ne danke, wenn dann spiele ich es normal. Habe es übrigens vorbestellt. 49,99€ ist doch recht vernünftig von Square Enix🙂
Ist Integrate der erste Teil?
Inklusive DLC, ja.