Final Fantasy VII Remake Intergrade: FF7 Remake Teil 3 soll wieder voller Minigames stecken

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der dritte Teil der Final Fantasy VII Remake‑Trilogie spielerisch wieder stärker an die Struktur des Originals heranrücken soll.

Naoki Hamaguchi erklärte, dass das Team bewusst viele Minigames integrieren möchte, um den Geist des klassischen FF7 zu bewahren. Die ursprüngliche Version war bekannt für ihre Vielzahl an spielerischen Nebenaktivitäten, und genau dieses Gefühl soll sich auch im Abschluss der Neuinterpretation widerspiegeln.

Der Director betonte, dass die Trilogie insgesamt von dieser Vielfalt profitieren soll. Bereits die ersten beiden Teile legten Wert auf zusätzliche Spielinhalte, doch für den finalen Abschnitt plant das Team eine noch breitere Auswahl an kleinen Herausforderungen und optionalen Mechaniken. Ziel ist es, die gleiche spielerische Fülle zu erreichen, die das Original zu einem der abwechslungsreichsten JRPGs seiner Zeit gemacht hat.

Hamaguchi stellte klar, dass diese Philosophie für alle drei Teile gilt. Die Remake‑Reihe soll durchgängig von einer Mischung aus Story‑Momenten, Erkundung und spielerischen Experimenten geprägt sein, die Fans des Originals sofort wiedererkennen.

Die Minigames werden dabei als wichtiger Bestandteil gesehen, um die Welt lebendiger zu gestalten und den Charme des Klassikers in moderner Form weiterzuführen.