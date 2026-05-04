Final Fantasy VII Remake Intergrade: Game Director hat Part 3 schon 40 Mal durchgespielt

Game Director Naoki Hamaguchi hat bestätigt, dass er bereits über 40 vollständige Durchläufe des finalen Teils von Final Fantasy VII Remake Intergrade absolviert hat. Die Aussage fiel im Rahmen eines Interviews und liefert einen klaren Hinweis darauf, wie weit die Entwicklung bereits vorangeschritten ist.

Hamaguchi erklärte, dass das Team sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand sei und intensiv daran arbeite, ein unvergessliches Spielerlebnis zu schaffen. Seine zahlreichen Durchläufe dienen dazu, das Gesamterlebnis zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine unerwarteten Probleme auftreten. Zudem betonte er, wie sehr er sich darauf freue, dass möglichst viele Spieler das Ergebnis selbst erleben können.

Konkrete Informationen zum Titel oder zum Veröffentlichungstermin des dritten Teils fehlen weiterhin. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass eine Ankündigung näher rückt.

Besonders interessant ist Hamaguchis Hinweis auf den Veröffentlichungsrhythmus der Reihe. Auf die Frage nach dem kurzen Abstand zwischen Remake und Rebirth auf Switch 2 erklärte er, dass große Produktionen üblicherweise lange Pausen zwischen den ersten beiden Teilen aufweisen. Da es sich jedoch um Ports handelte, konnte das Team diese schneller bereitstellen.

Hamaguchi sagte auch, dass man diesen Schwung nutzen wolle, um die Erzählung ohne größere Unterbrechungen von Remake über Rebirth bis hin zum abschließenden dritten Teil fortzuführen. Diese Aussage lässt vermuten, dass Square Enix eine möglichst geschlossene Veröffentlichungsstrategie anstrebt.