Final Fantasy VII Remake Intergrade: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation, PC und Switch 2

3 Autor: , in News / Final Fantasy VII Remake Intergrade
Übersicht
Image: Square Enix

Square Enix zeigtn einen Grafikvergleich von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf den verschiedenen Plattformen: Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Mit dem kommenden Release von Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 erweitert Square Enix das gefeierte Rollenspiel um zwei neue Plattformen: die Nintendo Switch 2 und die Xbox Series X|S.

Damit wird die überarbeitete Version des Klassikers erstmals auf nahezu allen aktuellen Konsolen spielbar und bietet Spielern die Möglichkeit, Clouds und Sephiroths legendären Konflikt in beeindruckender Qualität zu erleben.

Der Plattformvergleich zeigt deutliche Unterschiede in technischer Umsetzung und Präsentation, die jedoch auf jeder Konsole für ein überzeugendes Spielerlebnis sorgen.

Auf der Xbox Series X bietet das Spiel die höchste visuelle Qualität mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde, gestochen scharfen Texturen und eindrucksvollen Lichteffekten. Die neue Nintendo Switch 2 überrascht mit einer gelungenen Umsetzung, die das Spiel sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus in hoher Stabilität wiedergibt. Dank verbesserter Hardwareleistung erreicht sie eine visuelle Qualität, die nah an den Versionen der aktuellen Konsolen liegt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Final Fantasy VII Remake Intergrade

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 223580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.10.2025 - 08:00 Uhr

    Sehe zwischen den Konsolenversionen keine Unterschiede, die PC Version ist ja eh variabel.

    0
  3. CodeX 34685 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.10.2025 - 08:19 Uhr

    Ich wäre auf das gleiche Ergebnis gekommen. 😂

    0

Hinterlasse eine Antwort