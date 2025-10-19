Final Fantasy VII Remake Intergrade: Grafikvergleich zwischen Xbox, PlayStation, PC und Switch 2

Square Enix zeigtn einen Grafikvergleich von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf den verschiedenen Plattformen: Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2.

Mit dem kommenden Release von Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 erweitert Square Enix das gefeierte Rollenspiel um zwei neue Plattformen: die Nintendo Switch 2 und die Xbox Series X|S.

Damit wird die überarbeitete Version des Klassikers erstmals auf nahezu allen aktuellen Konsolen spielbar und bietet Spielern die Möglichkeit, Clouds und Sephiroths legendären Konflikt in beeindruckender Qualität zu erleben.

Der Plattformvergleich zeigt deutliche Unterschiede in technischer Umsetzung und Präsentation, die jedoch auf jeder Konsole für ein überzeugendes Spielerlebnis sorgen.

Auf der Xbox Series X bietet das Spiel die höchste visuelle Qualität mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde, gestochen scharfen Texturen und eindrucksvollen Lichteffekten. Die neue Nintendo Switch 2 überrascht mit einer gelungenen Umsetzung, die das Spiel sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus in hoher Stabilität wiedergibt. Dank verbesserter Hardwareleistung erreicht sie eine visuelle Qualität, die nah an den Versionen der aktuellen Konsolen liegt.